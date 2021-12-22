薇婭遭重罰13.41億元刺破創富神話　中共找到「共同富裕」切口？

自被官方公布偷逃稅款後，被稱為中國「帶貨一姐」的主播薇婭持續成為輿論熱點。

據報道，薇婭在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元人民幣，其他少繳稅款0.6億元。

偷逃稅額首屈一指，對其罰款也是「天文數字」。



浙江省杭州市稅務局稽查局披露稱，對薇婭追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。其中，對隱匿收入偷稅但主動補繳的5億元和主動報告的少繳稅款0.31億元，處0.6倍罰款計3.19億元；對隱匿收入偷稅但未主動補繳的0.27億元，處4倍罰款計1.09億元；對虛構業務轉換收入性質偷稅少繳的1.16億元，處1倍罰款計1.16億元。

於普通人而言，上述任一數字都是難以想象的。但薇婭迅速補足偷逃的5億元稅款，餘下8億罰款應也不成問題，其坐擁財富之巨令人咋舌。

這是網路新業態催生出的中國造福神話，但其野蠻生長隨着薇婭這個頭部圖騰的倒塌，勢必要放緩腳步，甚至可能面臨某種程度上的重構。

薇婭是中國網路新業態催生出來的造福神話。（微博＠薇婭viyaaa）

值得關注的是，中共似乎正在以此為契機，令「共同富裕」的願景落到更為顯見的實處。

如國家稅務總局在回應薇婭事件時便表示，「要求各級稅務機關對各種偷逃稅行為，堅持依法嚴查嚴處，堅決維護國家稅法權威，促進社會公平正義」。

有文章指，目前中共正在通過加大稅收、社保及轉移支付力度等方式，提高再分配的精準性，旨在進一步縮小貧富差距。

而針對突出的財富集中群體或個人，中共正在將「酬」、「稅」、「捐」作為一個互為補充的整體。一方面從這個富水池中引出大量活水，實打實的反哺收入窪地，另一方面也通過對這一群體收緊約束，緩解社會上貧富差距日漸增大引發的集體情緒的沮喪和不滿。

作為最為顯眼的財富神話之一，薇婭的倒塌碰上了「稅」的「槍口」，自然是不難預見的。

更為重要的一點是，儘管帶貨主播們將自己標榜為助力實業經濟的典範，但實際情況可能並不如此。就像業內人士所說，「市場足夠大，頭部主播的壟斷反而對行業的發展不利。對商家而言，好像變得只有找他倆才有效果；對於平台而言，他倆要是不高興就很麻煩；對於消費者而言，會懷疑是不是隻有跟着他倆才能買到好的東西，其實也不然。」

某種意義上，帶貨直播的超頭部格局帶來話語權的極端分化——很多時候，那些賣力吆喝的主播看上去是在幫助實體經濟，實則有可能是對後者進行盤剝和壓迫。從整個產業生態上來看，整體利弊難言。