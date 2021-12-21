內地大學生畢業論文寫「帶貨女王」　因薇婭涉逃稅被罰恐重新選題

內地「直播一姐」薇婭日前涉嫌偷逃稅款，被追繳並處罰13.41億元人民幣，引發關注。惟內地一名將薇婭作為研究案例，寫入畢業論文的大四學生，在得知這一消息後，惶恐自己已完成90%的畢業論文要重新寫過。



據《極目新聞》報道，大理大學大四學生苟華（化名），在得知薇婭涉嫌偷逃稅款被處罰的消息後，在網絡發聲指，「你為什麼不好好交稅？」並將自己的畢業論文封面發布在網絡，引發關注。據圖片顯示，其畢業論文題目為「網紅對直播帶貨的影響——以薇婭為例」。

苟華稱，自己是經濟與管理學院公共關係學專業的大四學生，在得知這一消息後便想到自己的論文，「當時很震驚，之後想到我的論文，很無助。」他直言，薇婭偷稅漏稅是他沒有想到的事情。

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苟華又稱，自己自今年7月開始準備論文選題，並選擇以薇婭為例研究分析直播帶貨這一行業。目前，其論文完成進度為90%，學校要求12月27日上交論文、12月30日參加畢業論文答辯，他擔心自己需要選擇新的研究案例並重新撰寫論文。

苟華指，若現在換選題則需要延期答辯，目前已經做好準備，並與指導教師進行討論。他說，「如果老師說不需要換題，我會將薇婭偷稅漏稅的事情寫進論文，對帶貨主播提出更好的建議。如果需要換題，我會選擇李佳琦或者羅永浩，延期答辯。」