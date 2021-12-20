薇婭逃稅罰13億「深感愧疚將補繳」　官媒：彰顯規範直播行業決心

有「直播一姐」之稱的內地網絡主播薇婭（本名：黃薇），周一（20日）遭浙江杭州市稅務局稽查局通報，因在2019年至2020年期間偷逃稅，被罰13.41億元（人民幣．下同．約合16.4億港元），成為繼雪梨、林珊珊後，被內地當局查出逃漏稅的最大網絡帶貨直播主。

官媒《新華社》發文評論事件，稱網絡直播非「法外之地」，要自覺依法納稅，承擔與其收入和地位相匹配的社會責任，又指案件的查處和曝光彰顯有關部門規范網絡直播行業的決心和力度。



薇婭在20日傍晚發出道歉信，信中稱，自稅務部門發布加強直播行業從業人員稅收管理通知以來，其針對稅務問題進行自查，同時積極配合稅務機關調查。在自查和調查過程中，其發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此她深感愧疚，向公眾、社會、信賴她的用戶道歉，「錯了就是錯了，我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起！」

薇婭曾在直播間為新疆棉製品公益帶貨。（影片截圖）

薇婭表示，在自查和配合調查期間，其將收入結構、收入來源都向稅務機關匯報，並積極配合稅務機關調查。這次稅務問題讓她深刻認識到，依法納稅是自己應盡的義務。其完全接受稅務部門依法做出的處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。

官媒新華社在報道中引述杭州市稅務局有關負責人指，薇婭通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質進行虛假申報等手段，偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。對其隱匿收入偷稅但在檢查立案後主動補繳和報告的部分，處0.6倍罰款；對隱匿收入偷稅未主動補繳的部分，處4倍罰款；對虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅的部分，處1倍罰款。

薇婭及李佳琦是內地著名的網紅主播。（微博）

報道又透露，在規范監管的同時，稅務部門對網絡直播等新業態從業人員給予了包容性的自查整改期。今年9月，國家稅務總局專門印發通知，明確網絡主播2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或免予處罰，目前已有上千人主動自查補繳稅款。

報道引述西南財經大學教授、西財智庫首席研究員湯繼強表示，國家支持新經濟新業態發展不應成為新業態從業人員逃避納稅義務的護身符，網絡直播行業不是「法外之地」，不只是頭部主播，每個取得收入、符合納稅標準的網絡主播都應自覺依法納稅。