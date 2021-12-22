「直播女王」薇婭遭重罰逾13億　內地追稅大戲料陸續有來

內地直播帶貨行業價值數以百億元計，TVB首席創意官王祖藍早陣子也講到想分一杯羹。這塊肉確實肥是肥的，但在內地是不是還那麼容易吃就是另一回事了。最近「直播女王」薇婭就因為涉及偷稅逃稅，被罰繳逾13億元人民幣，金額之大既令人嚇了一跳，也令外界忽然又留意到，原來現實比傳聞更誇張，單是一個國家級直播主名下的生意，就已經可以上百億元計，她可不是個要在人前帶貨討生活的網紅，而是個資本豐厚的大金主，有自己的商業帝國。



食得咸魚抵得渴，生意做得大，灰色收入又多，抓了出來示眾罰錢都很難有甚麼辯解餘地，唯獨有兩點尚算有些耐人尋味。一是人未拉，但舖似乎就已先封起來，短期內「直播女王」恐怕都難重出江湖，然後是以千計直播主據稱自首補交稅款，地方政府也立刻推出追稅計劃，交稅的、收稅的都一起擺出衷誠合作、痛改前非的樣子，典型的「殺雞儆猴」劇本。

對於這場追稅大戲，內媒的故事口徑和之前差不多，不外乎整治甚麼甚麼亂象，打破壟斷呀壓制野蠻生長呀，重複了一遍之前官方整頓娛樂圈時講的說話。坊間智慧來說也不是沒有道理可言，始終一方獨大了就會排擠競爭者，那現在巨無霸倒下了，應該能變相「惠及」同行吧？現實世界當然不是富豪跌了錢，就必然掉進你我的口袋，也不知道個體戶是否吃得下巨無霸的生意，填補得到經濟效益的空缺，但既然沒人計得到這盤數，那就唯有恆者恆信，不信者恆不信了。

至於第二點，其實都是稅務上一些公開秘密，即是很多時候是否納入稅網，關鍵不是制度，而是容忍度，尤其是在非法逃稅和合法避稅之間，有很大的詮釋空間，例如那些遠在霍爾果斯邊疆登記開公司的娛圈中人，由光明正大地避稅，變為眾矢之的逃稅。(其他問題如陰陽合同問就顯然踩紅線了。)那為甚麼現在才來「殺雞儆猴」呢？共同富裕是一種解釋，政府缺錢又是一種解釋，總之追稅的新聞出現頻率高了，主角也不只是薇婭這種巨富級數的﹐實情是籠統歸類的「高收入人士」也開始出現了，相信仍陸續有來。

中外新聞生態都好，官方永遠有自己的故事線，內地特殊之處在於官方故事線特別大影響力之餘，要驗證支持這條故事線也不容易，一來可靠完整及時的數據和資料很難獲得，二來官方通常保持故事簡單，具體錯了甚麼，反方意見如何，都少有一一說清。這不代表官方故事線傳播力有限，反而可能正因如此才有強大傳播力，只不過讀者看新聞時也要多加留意了。