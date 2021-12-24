中共二十大｜解放軍高層再度大洗牌？

這兩年（大約從中共十九大後開始），中共解放軍高級將領大調整越來越不走「尋常路」，而且正大戰區級以下將領的調整也越來越神秘，鮮有出現以往那樣的冬、夏例行人事換血潮曝光。



新規則

這實際上改變了很多「規則」，而新規則是否已經成型？

自2017年中共十九大以來，除2018年全年無晉升上將外，2019年、2020年連續兩年分別在7月份、12月份兩次晉升上將，這完全不同於此前每年夏季晉升一次上將（換屆年份會額外因為中央軍委新成員的當選而增加一次）的慣例。

2021年迄今，規則似乎又發生變化。中共最高領導人習近平已經在7月份、9月份分兩批次晉升了9位上將，如今12月份已接近尾聲，是否會沿襲前兩年的慣例第三次晉升上將？

不獨晉升上將的次數以及時間越發不固定，晉升的條件也似乎悄然生變。

在此之前，正大戰區會對應匹配上將、中將軍銜，且比例嚴格限制；中將將領晉升上將，一般需滿足晉升中將滿4年，或履新正大戰區職位滿兩年等條件。

然而，2015年底「軍改」迄今，這一規則也在變化。比如，2021年9月接替提前退役的乙曉光繼任中部戰區司令員的林向陽（1964年10月出生），同步晉升上將，而此時距離其履新東部戰區副司令員並中將晉升不過才一年多而已。

事實上，人們可以注意到，近兩年所晉升的上將，已基本完全不符合上述慣例。中共已轉而採取職級匹配唯一軍銜的方式，職級調整隨即同步調整軍銜，這一模式從2020年7月份新任火箭軍政委徐忠波晉升上將便已經開始了。

「換血」

儘管今冬解放軍是否晉升上將尚無消息，但是中共二十大前夕，解放軍新一輪的新陳代謝將不可避免。

值得一提的是，近年解放軍也在推行年輕化，儘管老資格上將現役的不少，但是盤點這兩年新晉上將卻日益呈現年輕化的趨勢，新晉上將多在60歲以下。

作為對比，2019年全年晉升上將17人，其中僅兩人當時在60歲以下，分別為時任北部戰區司令員李橋銘（時年58歲）、軍科院院長楊學軍（時年56歲）。2020年全年晉升5名上將，其中3人時年60歲以下。2021年至今晉升上將共計9人，9人全部在60歲以下，其中最年輕的為54歲的空軍司令員常丁求，最年長的戰略支援部隊司令員巨乾生出生於1962年5月，59歲。

從這一對比中，我們可能略能窺見一二。

另外，事實上最近一次解放軍正大戰區將領（均為上將）調整即2021年9月份換血時，5位原任高級將領中部戰區原司令員乙曉光、西部戰區原司令員徐起零、國防大學原校長鄭和、海軍原司令員沈金龍、空軍原司令員丁來杭均未到退役年齡，除鄭和隨後轉任國防大學政委，徐起零調中央軍委聯合參謀部外，其他3人提前退役也從一個側面反映了北京追求「年輕化」的傾向。

在現役解放軍上將中，我們注意到最年長的兩位分別是北部戰區政委範驍駿（1956年10月出生）、空軍政委於忠福（1956年7月出生），若單純從年齡看皆屬於超齡服役，料新一輪人事調整必然首當其衝。

接下來，1957年出生的7名上將或也會因為在換屆年份失去提名資格，從而在中共二十大前夕退役。他們分別是，東部戰區司令員何衛東、政委和平，中部戰區政委朱生嶺，陸軍政委劉雷，海軍政委秦生祥、火箭軍司令員周亞寧和武警部隊政委安兆慶。

此外，考慮到最近一次解放軍人事換血，同為1958年出生的乙曉光、鄭和「一去一留」，所以1958年恐怕也是一個分水嶺。其中，鄭和9月份意外轉崗而不是裸退，或許與其出生月份在11月（乙曉光則是6月出生）而得以暫緩退役；而南部戰區政委王建武則長期在西部邊陲任職，又曾一度中央軍委聯參「鍍金」，是否另有轉機，還難以預料。