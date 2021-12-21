中共二十大｜省委換屆「70後」人數倍增　最年輕副部級年僅45歲

12月18日，遼寧省第十三次代表大會選舉產生了新一屆中共遼寧省委員會和紀律檢查委員會，通過了關於十二屆省委報告的決議和關於十二屆省紀委工作報告的決議。隨着遼寧省黨代會閉幕，中國已有14個省（區）完成省級黨委換屆，餘下的省（區市）將在2022年上半年進行，這意味着省委大換屆的上半程已結束。



此輪換屆選舉產生新一屆省級黨委常委，「70後」常委數量較之前增加一倍，達到38人，且多人出任要職，履新省內重要城市一把手或省級政府常務副職，凸顯中共高級官員隊伍正加速形成「60後」為主、「70後」接力的梯隊格局。

二十大前夕，中共新一輪人事調整備受關注。

2021年10月底，新疆、山西、河南、安徽4省區率先換屆；11月底，江西、江蘇、廣西、西藏、湖南、雲南、內蒙古、福建、河北等9個省區也完成換屆；12月18日，遼寧完成換屆。

此輪換屆選舉產生新一屆省委常委，新面孔近60人，其中有22名是「70後」，這也使得現有「70後」省級黨委常委數量達到38人，較換屆前增加一倍。其中最年輕的是西藏的新晉常委任維，他是1976年5月出生，此前是內地最年輕的副部級官員，目前已擔任西藏自治區常務副主席職務。

數量增加的同時，「70後」常委紛紛出任要職，履新省（區）內重要城市一把手和省級政府常務副職。除任維新任西藏自治區常務副主席，還有葛海蛟任河北省常務副省長、楊發森任烏魯木齊市委書記，盧東亮任大同市委書記，韋韜任太原市委書記，曹路寶任蘇州市委書記，劉洪建任昆明市委書記。

除此之外，不少來自央企以及金融系統官員，此番當選省級黨委常委，成為一大亮點。這其中包括西藏自治區黨委常委、常務副主席任維，曾任中國大唐集團副總經理；新疆自治區黨委常委、總工會主席伊力扎提·艾合買提江，曾任中糧集團副總經理；安徽省委常委、副省長張紅文，曾任中國航天科工集團副總經理，他也是備受關注的「航天少帥」；山東省委常委、秘書長劉強，曾任中國銀行副行長；遼寧省副省長張立林剛剛在遼寧黨代會上當選遼寧省委常委，他此前是中國建設銀行副行長。

此輪履新的「70後」常委還包括3名女性高官，她們是福建省委常委、副省長郭寧寧、廣西自治區黨委常委、副主席蔡麗新以及遼寧省委常委、省婦聯主席胡立傑。