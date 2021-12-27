回顧2021｜藝人「翻車」年吃瓜吃到飽滯　內地娛樂圈進行大整頓？

2021年被稱為是藝人「翻車」年，接連有內地及台灣藝人因緋聞、犯法行為等而使演藝生涯受創，話題的最高峰是吳亦凡性侵風波。

一連串風波也凸顯飯圈及娛樂產業背後的資本的問題，官方出台一系列政策，顯示內地娛樂領域正在進行一場大整頓。



本年第一位捲入風波的著名藝人為鄭爽。鄭爽的「社死」之路，首先從代孕棄養風波開始，其後再被揭涉嫌偷稅漏稅，最終被罰款共計2.99億元人民幣。

除吳亦凡性侵風波外，女星鄭爽從代孕棄養風波再到陰陽合同逃漏稅等也是2021大熱話題。（合成圖／微博）

吳亦凡涉強姦震驚華人世界

鄭爽事件發生後不過數月，即爆出震驚華人世界的吳亦凡涉強姦案。這次風波始於今年7月初起，19歲女子都美竹指控吳亦凡以「MV選女主角」、「工作室簽約新人」的藉口邀請參加酒局，並乘機灌醉誘姦多名女性。都美竹更聲稱，事件中有2名未成年女生，包括自己在內共有8名受害人。至8月中旬，北京市朝陽區檢察院經對吳亦凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。

而在吳亦凡事件發生後，「張哲瀚精日風波」備受關注。在臨近二戰日本投降76周年紀念日之際，張哲瀚被爆曾到包括靖國神社、乃木神社在內的多個日本神社，還在微博發過日本軍旗，他迅即被網友批評是精日分子，隨即被封殺。

李雲迪因涉嫌嫖娼而被北京朝陽警方行政拘留。（微博@李雲迪YUNDI）

王子男神齊墮落

至年末，「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼而被行政拘留，以及「國民男神」王力宏被前妻李靚蕾指控曾嫖妓、約炮等，均惹起媒體及群眾議論紛紛。其實除了以上幾位較有名氣的藝人外，還有不少藝人捲入爭議，例如內地歌手霍尊被指出軌而退出娛樂圈。此外，內地演員田蕤因強制猥褻被判囚2年半。

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「劣跡藝人」遭整治 新規防「轉移陣地」

藝人接連捲入爭議，官方頻頻出手整治，以打擊「劣跡藝人」。早在3月初，內地《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》正式施行，這是繼鄭爽風波後官方對演藝人員發布的首個行業條規。該辦法首次就演藝人員從業規範作出明晰，並明確聯合抵制和復出規定。

違法失德的藝人一般會遭到封殺，難以在電視、電影等主流媒體演出，不過如范冰冰等曾捲入風波的藝人卻通過網絡平台直播帶貨等活動，回歸公眾視野。本年以來，中央網信辦、中宣部等下令要對違法失德的藝人採取聯合懲戒措施，全網統一標準，嚴防他們轉移陣地、「曲線復出」。

中國演出行業協會網絡表演（直播）分會更發布直播行業主播的「警示名單」，其中就包括吳亦凡、鄭爽及張哲瀚等人，以禁止他們從事網絡直播活動。

（香港01製圖）

整頓飯圈防「粉絲劫獄說」重現

吳亦凡風波爆發後，有網上粉絲群討論劫獄計劃，引發官媒痛批畸形的追星文化，也讓飯圈（粉絲群體組成的圈子）成為重點整頓目標。在8月底，中央網信辦出台十項措施，強勢要求整頓飯圈亂象問題，當中包括取消藝人排行榜、嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁互撕（粉絲為自己偶像護航之外，亦全力攻擊對手）等。

斬斷亂象的資本鏈

除了藝人和飯圈外，文化娛樂產業背後的「資本」也成為整治對象。國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇曾接受官媒採訪稱，平台資本、明星到飯圈文化構成完整資本利益鏈，塑造畸形消費形態。如果任由資本在文藝界無序擴張，就會失去文藝為人民服務、為社會主義服務的作用，就會瓦解中華民族的精神家園。

在實際措施方面，官方要求制定演員經紀機構、網絡表演經紀機構等管理辦法，要對違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室進行行業抵制和聯合懲戒。

傳在「限籍令」名單中的藝人：

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「限籍令」瘋傳 官方訂抵制方向

在娛樂圈風聲鶴唳之際，網絡更傳出一份「限籍令名單」，聲稱外籍明星難以再站上內地舞台，而擁有加拿大國籍的謝霆鋒也在名單上，恰巧當時他對外宣稱已經申請退掉加拿大國籍，這項舉動似乎令人覺得「限籍令」並非空穴來風。

在此背景下，國家廣播電視總局在9月提出四大堅持，包括「堅決抵制違法失德人員」、「堅決反對唯流量論」、「堅決抵制泛娛樂化」、「堅決抵制高價片酬」，對於抵制及整頓方向明訂了「官方標準」，也是變相「闢謠」，破除「限籍令」等多個封殺名單的網絡謠言。

專家：整頓非打壓 而是要規範秩序

對於本年以來官方針對娛樂圈的治理，長期關注兩岸娛樂圈的資深傳媒人商台玉接受《香港01》訪問時表示，比起外界普遍認為政府「主動」伸手劃紅線，更多的是娛樂圈這幾年爆發太多爭議事件，行業生態及資本亂象叢生後，政府才下令規管。

內地青年學者、粉絲文化研究專家孫佳山則認為，這些管治措施並非要打壓、封殺藝人，而是要規範娛樂圈市場秩序、行業生態乃至相關的金融秩序。