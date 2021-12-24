湖南教師李田田疑「被精神病」　地方政府應盡快回應

近日，湖南湘西的一位已經懷孕四個月的女教師李田田12月19日在網上發帖，說自己當地教育部門和公安部門登門威脅，現又被以精神有問題為由，要求住院打針治療，否則將開除和抓捕。這個帖子引發社會廣泛關注。目前，李田田已經失聯。



此事尚未得到官方正式回應，但據財新網報道，數名接近李田田的人士證實，李田田確實反映過曾遭到湖南湘西州永順縣教體局、公安局多部門上門談話，並稱被「強行」送往地方精神衛生機構。

一位基層的女教師，而且已經懷孕四個月的孕婦，為何會受到地方管理部門如此惡劣的威脅？起因或是因為她在網上發了支持上海震旦學校被開除女教師的帖子，稱那個教師關於南京大屠殺的講課「沒有絲毫問題，有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報道、以及沉默的知識分子」。

疑似李田田的用户在微博發文聲援宋庚一。（微博＠湘西教師李田田）

那位女教師宋老師因在課堂上稱中國官方關於南京大屠殺的證據不足，質疑南京大屠殺的真實性而被學生舉報，後被學校開除。不管是被開除女教師，還是李田田的這種言論顯然違反了中國當下的政治正確，尤其是對一位體制內的教師，這樣的言論難免會引發體制內管理者的不滿，更會給當地官員帶來麻煩。可能正是這個原因，才導致了當地官方對李田田的種種阻撓。

但如果只是因為發帖支援那位老師，至於鬧到要將已經懷着身孕的女老師強制送往精神病院，甚至開除來威脅嗎？其中是否夾雜着其他的動機？

李田田曾在2019年10月在微信公眾號發表了一篇批評基層鄉村學校形式主義檢查的文章而獲得知名度，她在《一群正被毀掉的鄉村孩子》一文中批評自己疲於應對上級各類形式主義檢查，耽誤了教學。後來，該文引發強烈社會反響，社會輿論對當地政府充滿了批評之辭。當時包括中央電視台在內的多家中央級媒體都對李田田進行支援。該文發表不久就被當地教育局要求刪除了，但當地管理部門的負面形象已經傳開，這顯然也讓李田田開罪於當地的政府和教育管理部門。

而李田田除此之外，平時也經常發表一些針砭時弊的詩文，也可能多多少少會讓當地的體制內管理者不舒服。但李田田已經否認網絡上那篇支援上海震旦女教師的帖子是她本人所發，卻仍被當地官方強行送往精神病院，這就更讓人們質疑，當地官方到底處於何種原因才下此重手？是否是當地部門的挾私報復？還是另有隱情？

李田田至今已失聯兩天，很多人都在等待官方的答覆。希望官方能儘快就此事給予正式回應，以平息謠言和猜測，保護好女教師的人身安全。