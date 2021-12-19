上海女教師質疑南京大屠殺數字被開除　舉報學生遭網暴電話騷擾

上海女教師宋庚一因在課堂上講到南京大屠殺30萬，沒有真實數據支持，而遭學生拍片上傳網絡，引發輿論抨擊，後遭校方開除。而舉報女教師發表涉南京大屠殺不當言論的學生也遭網暴人肉，



據微博用戶「下唐寰化」表示，自己並非影片的拍攝者，只是一名普通學生，在qq群裡看到該段影片發佈到微博平台，卻因此收到大量的惡意攻擊。



12月14日，有網友曝光上海震旦職業學院女教師在課上宣講涉南京大屠殺不當言論。網傳視頻顯示，涉事教師在課堂質疑南京大屠殺：「南京大屠殺30萬，沒有真實數據支持，就是民間說說而已。」

對此，校方成立了工作組，對此事啟動調查程序。12月16日，上海震旦職業學院宣佈，開除12月14日《新聞採訪》課堂上發表涉及「侵華日軍」、「南京大屠殺」等錯誤言論的東方電影學院教師宋庚一。

12月17日的，一位微博名為「下唐寰化」的用戶發佈了一條微博，稱自己因為發佈上海震旦學院教師視頻遭到人肉，隨後電話騷擾、短信謾罵，鋪天蓋地而來。

「下唐寰化」提到，自己並非拍攝者，只是一名普通學生，在qq群裡看到了宋女士5分35秒的完整版本視頻，「出於激憤之下將視頻發佈到微博平台，希望這樣錯誤的言論被糾正，希望大家都能銘記正確的歷史。」他也提到自己已經報警，「相信警方的力量，會有好結局的」。

「下唐寰化」在微博上曬出了20幾條微博，合計有數百張被辱駡和騷擾的記錄，有網民罵他是「漢奸」「告密者」，並稱他「出賣老師卑鄙無恥」，是對老師「恩將仇報」，不過亦有不少訊息只僅有謾駡和詛咒。對於該學生遭受網暴，亦有不少網民聲援稱「邪不勝正」，並希望警方快點介入調查。