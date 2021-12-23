曾聲援涉南京大屠殺言論同行　湖南教師李田田稱被強送精神病院

曾發文批評基層中小學教育「形式主義」的湖南湘西州永順縣教師李田田近日被曝失聯，引發社會輿論關注。



據財新網周三（22日）報道，數名接近李田田的人士透露，近期，李田田曾反映遭湘西州永順縣教體局、公安局多個部門上門談話，並稱被「強行」送往地方精神衛生機構。

「昨天被永順縣教體局和公安局登門威脅，現在又被教體局和醫院的人登門威脅，以精神有問題為由，要求我住院打針治療，否則將開除和抓捕。」周日（19日）下午5時，李田田在朋友圈發文，引發廣泛關注。

李田田的朋友崔俊傑證實上述訊息稱，上周六（18日）晚上7時，李田田微信向其求助，稱永順縣教育局、公安局「七八個人」突然登門，要求李田田就微博言論在相關材料上「簽字認錯」。並以「開除」等施壓。李田田的微信好友「樓哥」則證實，曾於當晚6時左右收到李田田的求助。

根據崔俊傑、「樓哥」等人與李田田的聊天記錄顯示，「簽字認錯」或與李田田在微博上談論上海震旦職業學院原教師宋庚一事件有關。根據網絡截圖顯示，李田田曾於上周五（17日）在微博發文聲援宋庚一。

宋庚一因在課上宣講涉南京大屠殺不當言論，於上周四（16日）被上海震旦職業學院開除。

報道稱，周日下午4時50分，崔俊傑、「樓哥」先後接到李田田電話，稱相關部門再度登門，強硬要求帶走李田田，送往精神病院治療。另一名李田田的朋友陳某稱，當晚9時20分收到李田田的短信，稱被「強行關進」精神病院。此後，李田田失去聯繫。

此外，李田田還在微信朋友圈中透露，自己已經懷有身孕。

截至目前，永順縣教育局、公安局均未就此事進行回應。對於李田田住進精神病院，當地湘西州精神衛生中心則回應稱，沒有這回事。

值得注意的是，2019年10月11日，李田田曾發表一篇題為《一群正在被毀掉的鄉村孩子》的文章，因反映基層學校檢查過多、教師負擔過大，批判基層「形式主義」，李田田就被永順縣領導深夜約談，直至湘西自治州委、州政府介入調查並承諾整頓，事件才告一段落。