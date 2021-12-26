二十大人事 | 馬興瑞北上新疆入局已定　陳全國下一站會否入常？

馬興瑞2016年擔任廣東省長，打破了30年來由本土官員或長期在廣東任職的官員擔任廣東省長的慣例，他也曾是深圳建市後首位「中央委員省委書記」。馬興瑞身上「航天少帥」的標籤，讓中國政壇「軍工系」的進一步「崛起」成了媒體關注的焦點。若無意外，北上新疆的馬興瑞將成為2022年中共新一屆中央政治局中的成員。

至於陳全國，因為符合習近平「宰相必起於州部，猛將必發於卒伍」的用人理念和治疆政績，不排除在二十大上仕途更進一步。



12月25日，據官媒新華社消息，有「航天少帥」之稱的廣東省省長馬興瑞，離開廣東，北上新疆，接替「另有任用」的陳全國，擔任中共新疆維吾爾自治區黨委書記一職。

同時，現任中共廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中接替馬興瑞任省政府黨組書記。

如無意外，馬興瑞將在2022年中共二十大上，循例進入政治局，成為明年中共新一屆中央政治局中第一位入局衝線的「新面孔」。

至於治疆有功的陳全國，也有極大可能將在明年仕途更進一步，躋身政治局常委會。

「雷厲風行，極有魄力」

在中共官場傳聞中，馬興瑞被評價為「雷厲風行，極有魄力」。在擔任深圳市委書記時，中共中央給他的評價是：

政治素質好，大局意識強，善於學習，專業理論功底深厚，長期從事航天科研管理和企業經營管理工作，思維敏捷，思路清晰，考慮問題具有前瞻性，組織能力和開拓創新意識強，推行工作力度大。

根據資料，馬興瑞出生於1959年，今年62歲，籍貫山東鄆城，出生於黑龍江省雙鴨山市，研究生學歷，工學博士，教授，博士生導師，國際宇航科學院院士。中共十九屆中央委員。

1978年至1988年，馬興瑞先後在阜新礦業學院、天津大學、哈爾濱工業大學學習，是天津大學力學系一般力學專業碩士研究生，哈爾濱工業大學飛行動力學研究室一般力學專業博士研究生。

取得博士學位後，馬興瑞留校任教。公開報道顯示，1989年11月，他破格從講師晉升為副教授；1991年，又破格晉升為教授。兩年後，34歲的馬興瑞晉升為博士生導師，成為哈工大最年輕的博導。

1999年，40歲的馬興瑞成為中國航天科技集團公司副總經理。2007年，馬興瑞接替張慶偉（現任湖南省委書記）升任總經理。這期間他曾主持中國載人航天工程、探月工程等項目，為他贏得了「航天少帥」之譽。

中共十八大之後，馬興瑞離開軍工央企轉身步入政壇，且職位快速變動，中國官方有意培養提拔痕跡明顯。

2013年3月，馬興瑞歷任中國工業和訊息化部副部長，國家航天局局長等技術職位，然後從中央調任地方，於2013年11月接替朱明國任廣東政法委書記。

2015年3月，馬興瑞成為深圳市委書記，他是深圳設立特區以來第10任市委書記，也是深圳市第一位具有「中央委員」身份的書記。當年深圳召開全市領導幹部大會。馬興瑞表態稱，

一要解放思想，不固步自封；二要求真務實，不做表面文章；三要公道正派，不搞小圈子；四要清正廉潔，不貪圖名利；五要虛心學習，不能一言堂。

一年半之後的2016年底，他成為廣東代省長且很快轉正。

馬興瑞接替陳全國，被觀察人士解讀為「意料之外，情理之中」。

「意料之外」在於雖然馬興瑞一直被視為中國政壇「明日之星」之一，但是此前他只是廣東省省長，並無省委書記經歷。此次直接成為新疆自治區黨委書記，可謂「越級提拔」。

「情理之中」，則是如果將馬興瑞與陳全國比較，就會發現二人的執政風格都被認為是「雷厲風行」。

據悉，2015年天津濱海新區發生爆炸事故引發重大傷亡後，擔任深圳市委書記不足6個月的馬興瑞，在爆炸發生的第二天（8月13日）對全深圳進行風險隱患排查，當天下午就停止了所有有風險的同類設施，一些涉及眾多部門、十餘年無法處理的爆炸風險隱患，在他的主導下一個下午即得到解決。

新疆作為中共治理挑戰最大的邊疆少數民族省份，不僅內部矛盾不是一朝一夕可以解決的，而且現在也是西方輿論對華關注焦點。馬興瑞能否在陳全國奠定的基礎上，繼續鞏固、調整、優化治疆政策，一些政治觀察家對此抱有信心。

陳全國的下一站

至於1955年出生，明年67歲的陳全國，明年也將成為「入常」的有力競爭者。

陳全國在主政新疆後，就通過一系列大刀闊斧改革，讓一度被恐怖主義籠罩的新疆走出陰影。

儘管受到西方輿論批評，在中國政府和民間評價中，陳全國被認為「治疆有功」。

儘管對此西方爭議頗多，對其批評「過於強硬」。但是在中共高層和民間風評中，陳全國得到了高度認可。也符合習近平「宰相必起於州部，猛將必發於卒伍」的用人理念和鬥爭性格。

宰相必起於州部，猛將必發於卒伍 習近平參加蘭考縣委常委民主生活會時的講話

陳全國若能入常，同時意味着他將是中共政治局常委中罕見的有直接治疆經驗的官員。

此外，陳全國或否延循「張春賢模式」，即前往全國人大擔任一個副委員長；或者是特別的「王樂泉模式」——繼續擔任政治局委員，執掌政法系統，都有待繼續觀察。

此番人事任命，意味着中共二十大人事調整正式拉開序幕，其背後也凸顯出除東南數省官員外，「軍工航天系」（馬興瑞，現遼寧省委書記張國清、湖南省委書記張慶偉等）、「有廣東執政經驗」（馬興瑞，王偉中，許勤等）以及「有魄力和鬥爭意識」的官員，將成為二十大人事調整中極為重要的選拔標準。