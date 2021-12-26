中共省級黨代會完成近半　馬興瑞調任新疆成入局「第一人」

新華社12月25日發布消息，廣東省長馬興瑞調任新疆黨委書記，新疆原黨委書記陳全國「另有任用」。這意味着中共省級黨代會上半場結束之際，六個（京津滬渝四大直轄市以及廣東和新疆）兼任中共中央政治局委員的地方黨委書記終於出現變動。



按照舊例，62歲的馬興瑞（1959年10月出生）擔任新疆黨委書記後，2022年的中共二十大上進入中共中央政治局已無懸念。66歲的陳全國（1955年7月出生）「另有任用」背後則有更多想象空間——可能退居二線進入人大或政協，不過參考中南海對陳全國治理新疆政策的肯定，外界更多相信陳全國中共二十大上進入政治局常委也不無可能。

參照往屆的慣例，中共省級黨委換屆一般分為上、下半場。隨着遼寧省黨代會12月18日閉幕，內地31個省級地方，已經有14個召開地方黨代會完成黨委換屆，這表示省委大換屆的上半程已結束。餘下的17個省（市）將在2022年上半年進行。

2021年10月底，新疆、山西、河南、安徽4省區率先召開黨代會；11月底，江西、江蘇、廣西、西藏、湖南、雲南、內蒙古、福建、河北等9個省區也陸續召開；12月18日遼寧完成地方黨代會。巧合的是，這與五年前中共十九大之前「上半場」的名單一模一樣。2016年10月29日，新疆地方黨代會召開，拉開了當時的省級黨委換屆大幕。其後，安徽、山西、遼寧等13個省份相繼換屆。

再參考中共更早之前的黨代會可以發現，歷次五年一次的換屆，一般都是上述14個省份在「上半場」率先完成換屆。其餘17省份換屆工作均在「下半場」進行。

2021年下半年完成黨代會的14省（市）中，新任省委常委近60人，其中22人是政壇「70後」。至此，中共政壇「70後」省級黨委常委數量達到38人。其中最年輕的是1976年5月出生的西藏新晉常委任維。

即將於2022年拉開帷幕的省級黨代會下半場，將涉及北京、上海、天津、重慶以及廣東五地黨委書記的更替，這五個職位均兼任中共中央政治局委員。在前期的政壇人事變動中，省級地方大員卡位絕大多數已經完成，政治局新人卡位將是中共省級黨代會下半場的焦點。