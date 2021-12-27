從馬興瑞被破格重用談起：今天中國迫切需要更多實幹官員

12月25日，中共中央宣布，有「航天少帥」之譽的馬興瑞從廣東省長任上調任新疆維吾爾自治區黨委書記。馬興瑞生於1959年，是一位有着亮眼科學技術履歷和豐富航天科技管理經驗的技術官僚，曾獲評為「國家有突出貢獻的中青年專家」，學而優則仕，擔任過國家工業和訊息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國防科技工業局局長，2013年空降廣東，擔任省委副書記和政法委書記，2015年出任廣東省委副書記和深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，打破廣東官場30年來由本土官員升任省長的慣例，直到今次升任新疆書記。

馬興瑞2016年底升任廣東省長，打破廣東官場30年來由本土官員升任省長的慣例。（VCG）

從履歷來看，馬興瑞的學術功底、知識素養、專業技術能力和管理能力都比較突出。據民間比較可靠的傳言顯示，馬興瑞是一位有擔當有魄力、雷厲風行的實幹官員，2015年天津特大爆炸事故發生後，馬興瑞迅速下令排查深圳全市範圍內的類似安全隱患，果斷停止存在類似隱患的設施，其中包括10多年都處理不好的有隱患的設施。2020年香港特首林鄭月娥的一個關於深港合作的採訪，同樣從側面印證了馬興瑞的行事風格。當時，林鄭月娥回答記者關於落馬洲河套區的問題時特別提到：「在這裏我很感謝深圳市領導以一個破格的思維，令停滯許久、一直談不妥的港深問題出現了一個突破。這位領導就是現任廣東省省長馬興瑞先生。」

在近些年來，中共決策層頻繁批評官場不作為和懶政怠政現象，號召幹部敢於擔當作為的背景下，馬興瑞所代表的具有實幹精神、雷厲風行、有魄力的官員，既引人注目，又自然為高層所青睞。今次馬興瑞以廣東省長的身份，直接晉升為大概率可以出任中共中央政治局委員的新疆黨委書記，正是中共高層對他的破格重用。因為在中共官場秩序下，通常而言，省長再往上晉升會是非政治局委員兼任的省委書記，然後若幸運通過激烈的競爭，才有希望升任政治局委員（包括政治局委員兼任的省委書記），成為黨和國家的領導人。考慮到過去多年新疆書記由政治局委員兼任，今次馬興瑞的晉升，絕對是一次不同尋常的重用。這或許也是因為中共高層看重他治理深圳、廣東的經驗，希望他在陳全國鐵腕治疆，有力穩定新疆社會秩序和打擊恐怖主義、分裂主義後，將新疆工作重心轉向經濟社會發展。

當然，馬興瑞今後仕途會否有更大發展，他能否在新疆展現出更大作為，目前還不得而知。但無論如何，中共高層對於馬興瑞這樣有比較突出專業素養和敢於擔當的實幹官員的重用，本身便值得肯定。因為，不論古今中外，任何一個時代，任何一個國家或地區的發展，都需要一批具有實幹精神、敢於作為的官員，否則，再偉大的理念，再令人嚮往的倡議，再完善的制度和政策，都難以落地。尤其是對於中國這樣一個人口眾多、國情複雜的超大型國家來說，能不能選拔出一大批實幹官員，直接關乎政策的執行、經濟社會發展、人心向背和政權公信力。這也是為什麼電視劇《人民的名義》熱播時，大眾如此偏愛劇中那位敢於擔當、雷厲風行的市委書記李達康，以及很多中國人對於現實中的前大同市長耿彥波念念不忘。

12月1日，中共政治局委員、中組部部長陳希在中共機關報《人民日報》發表文章《必須抓好後繼有人這個根本大計》表示，「一個政黨、一個國家，能不能不斷培養出優秀領導人才，在很大程度上決定着這個政黨、這個國家的興衰存亡」，「我們黨歷來重視選賢任能，把幹部隊伍建設作為關係黨和人民事業的關鍵性、根本性問題來抓」。這個說法是對的。自中共產生以來，在毛澤東時代，除了毛澤東本人的傑出政治才華之外，還有一大批心懷理想，能力突出，有擔當有作為的革命者、優秀幹部，他們能比較好地落實毛澤東的理念，從而共同推動中國革命的成功。在包括江澤民時期、胡錦濤時期在內的廣義鄧小平時代，除了作為改革開放總設計師鄧小平之外，還有一大批有實幹能力和改革意識的風雲人物，比如1990年代敢於大刀闊斧改革，重塑中國經濟秩序和發展路徑的朱鎔基，他們共同造就了改革開放的成功。從這個意義上來說，一個能夠載於歷史的功勳卓著的時代，必然是在傑出政治家的領導下實幹家、優秀領導人才輩出，眾星捧月的時代。

毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。此處的幹部，尤其是指那些具有真才實學，心懷道義，敢於作為的實幹家。對於今天中國來說，能否應對當下國內外的複雜挑戰，有力推動經濟社會持續高質量發展、共同富裕和民族復興，一個極其關鍵的抓手就在於大量選拔德才兼備的具有實幹精神的幹部。所以說，今次馬興瑞被破格重用反映了中共關於這一問題的認識，希望接下來中共繼續選拔更多具有實幹精神的官員，努力建立一套可持續提供優秀人才的健康的選人用人機制，讓政策的制定和落實、社會進步、國家發展有大量人才來推動和支撐。