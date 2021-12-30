中共二十大｜馬興瑞主政新疆　中央治疆政策或有微妙變化調整

12月25日，中共官方發布消息，治疆有功卻受到美國制裁的陳全國卸任新疆黨委書記「另有任用」，航天系出身的廣東省省長馬興瑞接任。人們關注這一調整，除了因為陳全國是中共二十大之前首位被調職並可能進一步高升入常的政治局委員，等於正式吹響了二十大中共高層人事調整的哨聲，還特別好奇馬興瑞這位被破格提拔的「明日之星」赴任，是否意味着中共的治疆政策已發生某些變化。



事實上，這一問題的答案就藏在此次換帥本身。

在陳全國任內，新疆已經實現了由「亂」到「治」的轉變，陳全國2016年執掌之前，中共奉行柔性治疆政策，即更加側重於通過向新疆大量輸送經濟資源，致力發展經濟民生，並試圖以柔性感化方式消除當地維吾爾族人對國家主體和漢民族的隔膜乃至分離主義情緒。但是這一治疆思路並未收到預期效果，在此期間，新疆暴恐事件頻發並屢屢出現外溢效應，來自新疆的暴恐分子先後在北京天安門廣場、雲南昆明等地接連製造多起恐怖事件，甚至習近平在新疆視察剛一離開就在烏魯木齊公交車站發生了爆炸襲擊。陳全國上任後，根據中共在習時代逐漸成型的治疆思想，開始實施更為強硬的治疆路線，反恐與穩定被放到了壓倒一切的首要位置。幾年下來，雖然這些治疆措施在西方政治輿論場引起極大反響，美國、歐洲等都先後對新疆問題發聲並以「限制自由」、「強迫勞動」等各種由頭對中國實施制裁，甚至連陳全國本人都登上美國制裁名單，但從效果論，新疆暴恐頻發且不斷外溢惡化的情況被迅速遏制，新疆呈現出了多年少有的安定局面，陳全國治疆取得了極大成功，也獲得了中共高層一致肯定，中共總書記習近平以及負責分管新疆工作的全國政協主席汪洋，都多次在講話或批示中對新疆的治理成效表示肯定。

但新疆的現有治理模式也面臨一些無法迴避的挑戰，主要包括三個方面：其一是在國家財政支出上，這種靠大量人力、物力投入的方式是否具有可持續性。根據新疆財政廳和國家統計局的數據，2020年新疆的公共安全開支佔當年一般公共預算（5,539億元人民幣）的9%，約為498.5億元人民幣。盤點近10年數字，新疆公共安全開支從2011年的146.28億元人民幣持續增加，到2017年最高達到576.39億元人民幣，當年佔新疆一般公共開支的12.4%。事實上，新疆近年的公共安全開支強度均在10%左右。而這還只是新疆當地財政開支，如果算上中央撥付數字可能會更大。在整體經濟下行壓力不斷加大、各地財政收入都受到影響的情況下，這是一個必須面對的現實挑戰。

其二是美歐等西方國家對新疆制裁帶來的外部政治壓力與對新疆的經濟影響。自新疆議題熱化以來，美歐等國對新疆實施了嚴厲制裁，尤其是美國，在政治制裁之外，還將新疆棉花與光伏產品鎖定為制裁對象。而棉花與光伏產品正是新疆最重要的農工業產品，不僅是新疆當地的財政支柱，還影響到新疆乃至全國近千萬人的就業機會。特別是新疆棉花，根據中國官方統計，到2020年，產量已經高達516.10萬噸，在當年全中國棉花總產量的87%，而且圍繞新疆棉花已經形成了一個超過千億元人民幣的產業鏈，棉花產業不僅是新疆的「錢袋子」和就業載體，更是對中國極端重要的戰略與民生物資。所以美國的制裁非常險惡，目標選定也非常準確，其目的就是要惡化中共國際形象並打斷新疆經濟造血能力，從而使新疆問題成為中國的政治包袱與經濟包袱，使中國在中美競爭中長期面臨在新疆持續失血的雙重壓力。

其三是在如何實現新疆的長治久安上。陳全國任內新疆實現了由「亂」到「治」的轉變，暴恐活動被有效遏制，但是一個地方想長治久安總靠嚴厲的管制手段肯定不行，在火燒眉毛的穩定問題解決後，如何尋求治本之策就成為擺在中共案頭的關鍵議題。這就又回到了最根本的經濟民生問題，陳全國之後，中共必須要在繼續高壓反恐、教育轉化、文化沁潤的同時，把新疆的經濟民生就業搞上去，才能更徹底剷除分離主義與暴恐活動滋生的土壤，實現新疆的長治久安。而經濟恰恰正是新疆的一個短板，特別是在新疆治理需要大量財政投入，而美國制裁又部分阻斷了新疆經濟自身造血能力的情況下，如何在新疆區域經濟發展上需求突破，增強新疆經濟自身造血能力，提升當地民眾生活水平，就成為接下來治理新疆的關鍵議題。

馬興瑞恰恰滿足了陳全國之後中共的治疆工作需要，甚至可以說是未來數年最恰當的治疆人選。

這是因為，一則，馬興瑞政治仕途是從廣東起步，2013年馬興瑞從國防科技工業局局長任上空降廣東，擔任省委副書記和政法委書記，2015年出任廣東省委副書記和深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，打破廣東官場30年來由本土官員升任省長的慣例。眾所周知，廣東是中國經濟重鎮和改革開放的排頭兵，也是上海之外，中國另一個對外輸出經濟人才的政治高地。馬興瑞在廣東積累的經濟建設經驗使他進入了中共治疆人選視線，作為習時代從中國經濟重鎮栽培出來的官員，過往的經驗歷練對接下來如何為新疆經濟建設破局大有裨益，有助於從根本上解決新疆自身經濟的造血能力，抵消美國制裁對新疆財政與經濟民生帶來的內外壓力。

馬興瑞2016年底升任廣東省長，打破廣東官場30年來由本土官員升任省長的慣例。（VCG）

其二，《多維新聞》從多個渠道得到的評價均認為馬興瑞絕對是一位有擔當魄力、雷厲風行的實幹官員。可能之前長期從事航天科研與管理工作的原因，馬興瑞和一般深受官僚文化浸染的中共官員不同，他非常務實，圍繞目標展開工作不計官場安危，敢打敢拼敢下決斷。有來自深圳的傳言說， 2015年天津特大爆炸事故發生後，馬興瑞迅速下令排查深圳全市範圍內的類似安全隱患，果斷停止存在類似隱患的設施，其中包括之前10多年都處理不好的有隱患的設施。2020年香港特首林鄭月娥的一個關於深港合作的採訪，同樣從側面印證了馬興瑞的行事風格。當時，林鄭月娥回答記者關於落馬洲河套區的問題時特別提到：「在這裏我很感謝深圳市領導以一個破格的思維，令停滯許久、一直談不妥的港深問題出現了一個突破。這位領導就是現任廣東省省長馬興瑞先生。」在某種程度上，馬興瑞的務實作風與決斷風格和陳全國有些類似，這對駕馭複雜的新疆治理工作而言非常重要。

其三，能從廣東省長任內被破格擢升，說明馬興瑞的政治忠誠與鬥爭能力獲得了中共最高領導人習近平認可。新疆地處中國反恐前線和對美鬥爭的一線前方，這是一個倍受考研的地方，掌新疆者既需要有總覽全局的視野，又需要有治理一隅的實踐能力，既需要懂政治能凝民心，又需要懂經濟會搞民生，必須上馬能治軍，下馬能治民，來不得半點温文爾雅、花拳繡腿。經由陳全國五年治理，新疆恐怖主義氾濫的勢頭已經被有效遏制，但是之後的治理工作更具挑戰，反恐與維穩依舊是重中之重，與美歐等西方國家圍繞新疆展開的制裁與反制裁鬥爭會更加激烈，經濟上還需要努力破局增強新疆自身經濟造血能力。馬興瑞能在陳全國之後主政新疆，已經反映出中共二十大之後的新治疆思路，他能否承擔這個重任並進而「登堂入室」在中共二十大進入政治局值得關注。