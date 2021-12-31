2022｜江澤民首創中共新年賀詞

今年元旦，國家主席習近平與其他各國領袖一樣，按照慣例發表新年賀詞。對整個國家而言，每一年的元旦都有着回顧總結、展望未來的寓意。其內容也映照時代變化，成為世界觀察中國的窗口，也成為中國融入世界的標誌。



溯及既往，第一個在元旦發表新年賀詞的國家元首是蔣介石。1928年12月29日，東北易幟北伐成功，國民政府統一全國，蔣介石非常高興。1929年1月1日，蔣介石在南京發表告全國同胞書宣佈，全國統一三年如期完成，「青天白日滿地紅之國旗已飛揚於全國矣」，並希望於三年內以和平方法廢除不平等條約。

後來，幾乎每年元旦，蔣介石都以告全國軍民同胞書的方式發表新年賀詞。當然，由於元旦是中華民國開國紀念日，蔣介石的新年賀詞同時也是開國紀念文告。

1949年元旦，國共內戰進入第三年，國民黨敗局已定。蔣介石在告全國軍民同胞書中表示，願與中共商討停戰恢復和平。中共領袖毛澤東則針鋒相對，以新華社名義發表新年獻詞《將革命進行到底》，元旦當天在中共黨報《人民日報》刊登，宣佈要在全國範圍內推翻國民黨的反動統治。

中共建政後，國家元首不再發表新年賀詞，但《人民日報》每年都刊登元旦社論（新年獻詞），總結過去展望未來，傳遞國家聲音，這一傳統保留至今。

1990年元旦，《人民日報》在發表《滿懷信心迎接九十年代》元旦社論的同時，在頭版頭條刊登時任中共中央總書記、中央軍委主席江澤民接受中央電視台記者採訪談國內外形勢的問答全文。此前一天，1989年12月31日，這個採訪在中央電視台《新聞聯播》中播出，中央人民廣播電台同時廣播錄音實況。

在回答記者提問時，江澤民說，中國八十年代的三大任務（加緊社會主義現代化建設，爭取實現祖國統一，反對霸權主義維護世界和平）取得很大成就，九十年代將繼續建設中國特色的社會主義。對於國際形勢，江澤民表示，不論世界局勢發生什麼變化，和平與進步的歷史潮流不可逆轉。

在採訪最後，江澤民說，「讓我們和全國各族人民，和全世界不同膚色的朋友們一道，滿懷信心地迎接九十年代。」江澤民並代表中共中央、國務院、中央軍委，向每一個家庭祝賀新年，「祝老人們長壽，祝孩子們健康，祝各位閤家歡樂，向所有節日期間堅守崗位的同志，表示問候和感謝！」「向一切支持中國現代化建設，同我們平等合作，對中國人民友好的各國政府、經濟文化組織、社會團體和個人，表示誠摯的謝意和良好的祝願。祝世界各國人民幸福。」

1990年12月31日，時任國家主席楊尚昆通過中國國際廣播電台，向海外朋友發表《我對中國未來充滿信心》新年講話，並在1991年元旦《人民日報》上發表。這是中共建政後，中國家主席首次發表新年講話。此後，歷任中國國家主席每年都發表新年講話，並在《人民日報》刊登，成為慣例。

雖然受眾是海外朋友，但國內民眾也能通過廣播聽到，或在元旦當天《人民日報》上看到中國國家主席的新年講話。1993年12月31日，新年講話受眾從原來的「海外朋友」擴大到「各國朋友、台港澳同胞和海外華僑、華人朋友」。

而隨着時代發展，中國國家元首新年講話的形式也完成了由文字到聲音再到影像的轉變。

1995年12月31日，新年講話傳播渠道在中國國際廣播電台的基礎上，增加了中央電視台。當天，江澤民發表《共同締造更美好的世界》新年講話，這是中國國家主席第一次通過電視發表新年講話。1997年12月31日，新年講話受眾第一次出現「全國各族人民」，並列在所有祝福對象之前。

為了淡化官方色彩，增加親和力，更好地融入國際社會，還是在江澤民任內的2000年，新年講話改稱為新年賀詞並固定下來，並一直延續至今。