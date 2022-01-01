人口危機驟降、輿論場分歧與對立總發作　五句話概括2021年的中國

認清過去，才能洞察未來。



1、2021新冠肺炎疫情「幽靈」未散，但最緊張的時期似已過去。最樂觀的觀點認為它將在2022年終結——這意味着，這可能是我們度過的最後一個疫情寒冬。

但是，從大連到哈爾濱，從廣州到瑞麗，從南京到西安，人們已經超過對疫情本身恐懼的思考，進而關注更嚴肅更深邃的公共話題，比如公共財政、個人自由……

2021新冠肺炎疫情「幽靈」未散，圖為跨年夜的西安曲江風景線小區，一位志願者做出加油手勢。（新華社）

2、這一年，我們實現9,899萬農村貧困人口全部脱貧，完成一個里程碑式的歷史使命。

與此同時，新冠疫情以及經濟轉型等原因造成的失業率上半年一直在5%以上。而下半年，隨着房地產「紅線」、教育「雙減」、網路與直播行業整頓、文娛產業稅務追查等密集政策出台，面臨轉型陣痛期的企業和個人，甚至財政困難的地方政府及其公務員隊伍都不好過，艱難求生，甚至「躺平」，成為幾乎所有人的共同心聲。

現實中國社會，需要一劑「強心針」。

3、第七次人口普查數據並沒有消解人們對未來中國人口危機的擔心，2020年全國出生人口僅1,200萬，創1960年大饑荒以來的最低值。

對此，從單獨一胎，到單獨二胎、全面二胎，再到三胎，中國人口生育政策短短5年內調整數次。這一年，各地人口鼓勵政策紛紛出籠，「雙減」政策出台，「離婚冷靜期」推廣……它再度印證了一句話，「人丁興旺」不只是守舊，還事關國運。

近年來，中國人口老齡化程度持續加深。（視覺中國）

4、中國社會的分歧與對立在輿論場上的總發作，它已遠遠超出了原本意識形態上的「左」和「右」。

在內，這一年，從恒大危機到網路「罪惡」，從劣跡藝人到偷漏稅主播，對資本與社會主義的反思觸發了一輪輪是非之辯。

對外，這一年，地緣政治壓力不減，中國民族主義浪潮與官方反制動作同頻共振之餘，將反西方主義進行到底，圍繞中國攝影師陳漫、震旦職校宋庚一、三隻松鼠「眯眯眼」模特等爆發激烈的網絡衝突。

可以預料，共識難再的時代，痛苦的民間磨合將一直存在。

5、雖波折不斷，中國內政外交依然在其既定的軌跡上穩定演進。

這一年，官方採取了更激烈和大膽的措施全面改革社會弊端，立足經濟自立和製造業升級迫使整個經濟運行急速轉向，併為之付出經濟增速進一步下滑、穩定形勢承壓的代價。

同時，在經歷動盪後，香港社會穩定下來，在台灣問題上則互有攻防，甚至它對主要競爭對手美國就世界領導權（而不僅僅是太平洋）、民主價值的定義權等以更積極主動的姿態，「以戰促和」。

2021年11月15日，美國總統拜登在華盛頓白宮羅斯福廳與中國國家主席習近平進行了虛擬會談，美國國務卿安東尼·布林肯（右）在一旁聆聽。（AP）

面對整個世界，以美國為主，中國與西方世界（甚至不排除一些中間地帶國家）的矛盾分歧將持續飆升，這是成長中必經的煩惱。

新一年，中國經濟增速可能進一步放緩至5%左右。在「堅持就是勝利」的信條下，改革力度不會稍緩。每個人都需有心理準備。

歷史的洪流總是那麼殘忍，它不會因為一個個人甚至一個民族的困難而稍有遲疑，放緩腳步。所以，學會適應就成為一門必修課。