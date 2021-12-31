習近平出席全國政協新年茶話會　提及香港貫徹落實「愛國者治港」

全國政協全國委員會周五（31日）上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會，國家主席習近平、國務院總理李克強等黨和國家領人亦有出席。

習近平在茶話會上發表重要講話，他亦有提到香港，指堅持「一國兩制」方針，貫徹落實「愛國者治港」根本原則，支持和推動香港由亂轉治、重回正軌。



習近平在講話中先是代表中共中央、國務院和中央軍委，向全國致以節日的問候和誠摯的祝福，祝大家新年好。習近平隨後指，2021年無論是在中國共產黨歷史上，還是在中華民族歷史上，都是具有裡程碑意義的一年。中國共產黨迎來百年華誕，中共十九屆六中全會通過中國共產黨第三個歷史決議，第一個百年奮鬥目標勝利實現，在中華大地全面建成小康社會，歷史性地解決絕對貧困問題，開啟全面建設社會主義現代化國家、向著第二個百年奮鬥目標進軍的新征程。

習近平強調，面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央在2021年團結帶領全國各族人民，沉著應對百年變局和世紀疫情，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，國家戰略科技力量加快壯大，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進，防汛救災和災後恢復重建工作堅強有力，國防和軍隊現代化建設加速推進，全過程人民民主繼續發展，黨史學習教育成效顯著，全面從嚴治黨持續深入，中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，實現「十四五」良好開局。

對於港澳台的部分，習近平指在2021年，中央堅持「一國兩制」方針，貫徹落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」根本原則，支持港澳發展經濟、改善民生，支持和推動香港由亂轉治、重回正軌，保持澳門繁榮穩定。中央亦堅持「一個中國」原則和「九二共識」，強化反「獨」促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關系和平發展。

習近平最後強調，團結奮鬥是一百年來中國共產黨人、中國人民、中華民族錘煉鑄就的寶貴精神品質。中國要高揚理想信念的旗幟，加強中華兒女大團結，凝聚萬眾一心的偉力，保持勇毅篤行的堅定，展現虎虎生威的雄風，努力爭取新的更加偉大的勝利和榮光。