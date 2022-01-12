肖戰王一博「統一兩岸」　禁耽美與反娘炮後中國軟實力下降多少？

在大陸輿論場「耽美劇（男同性戀題材）」 和「娘炮」這兩個詞幾乎綁在一起。在耽美劇近年大紅大紫時，最常見的罵聲，就是「娘炮」，意思是這些演耽美劇的年輕男明星都不是陽剛男兒。近年在台灣也爆火的大陸流量明星肖戰，就是靠着耽美劇一炮而紅的案例。

娘炮與否，見仁見智。然而近年大陸有關部門陸續出台動作，包含：男明星蓄長髮、戴耳環等被限制，這些新聞西方及台灣媒體都多有報道。1月6日，北京市廣播電視局表態，全面叫停偶像養成類綜藝節目，以及耽美題材的電視劇。

此宣言一出，大約半數人叫苦、半數人贊成。近年大陸年輕一代喜愛的流量明星集電視劇，耽美題材佔大宗，這也是為何近年開拍的電視劇中「耽改」（耽美小說改編而來）佔很大一部分，更不用說廣受歡迎且有廣大討論的偶像養成綜藝了。

近年靠耽美劇爆紅成為大陸一線頂流的明星一個接一個。（大陸電視劇《陳情令》劇照）

過去台灣看大陸影視，多看古裝劇，對大陸明星雖說知曉，但少有到「追星」的程度。而後大陸團體TFBOYS的歌曲在台灣小朋友口中傳唱度頗高。

再之後，大陸耽美劇陸續在台灣爆火，使大陸新生代明星如肖戰、王一博、龔俊跨越海峽與政治，在台灣有諸多粉絲。最近肖戰出演致敬解放軍的電視劇，許多台灣粉絲為了明星，也收看這部「主旋律」的電視劇。

也因如此，人們會難以理解，更會提出疑問：大陸政府一方面講軟實力、搞宣傳，一方面又對受年輕人歡迎的影視文化屢次打壓。這樣管制下去，中國軟實力不會下降嗎？

其實外界的疑問，不過就是一個根本問題：在社會主義國家裏，媒體和文化影視，到底扮演怎樣的角色？一個潮流，能火到中國大陸以外的地方，自然很好。但若這把潮流無法為自己所用、又或是被政府認為「走太過」，就可能被打壓。在這當中，「能輸出的軟實力影響」並不是主要考量。

在這其中，北京本身就是「大家長式」政體，對於文化潮流的引領有自己的原則（僅管會被認為是過時、老古板），對「耽美電視劇」過多、「男性柔美」盛行的不滿就會是其中之一。畢竟中國傳統認知，仍然是「男人應當陽剛，男性和男性在電視劇上曖昧對青少年會造成影響」。

吳京戰狼的形象已經深入民心，被視為陽剛代表。（微博圖片）

再加上，近期大陸整改娛樂圈逃稅、流量明星買網軍塑造網路輿論等大資本問題。打壓耽美劇，也有這些考量。於是可以見到流量明星或是出演主旋律電視劇（符合官方提倡的價值觀、帶有政府宣傳意味的電視劇），或是改變以往柔美的形象。

美國媒體《紐約時報》近日刊登了一篇評論文章《中國對「娘炮」宣戰可能適得其反》，詳細分析了中國共產黨的觀念、體制、與管理手法，在應對近年流行文化時的思路與矛盾。

「是的，中共所尋求的與其說是蘭博（Rambo，美國電影的硬漢角色），不如說是刻苦勤勉的科學家和工程師。如果把它同最近出台的其他嚴厲文化政策放在一起，可以明顯看出，中共想要的是高效社會主義勞動力，能夠全心全意地投入到黨的發展重點中去，不被黨所認定的文化偏差或放縱行為分散注意力。」該文章寫道。

先不管這篇文章之政治立場，這段分析確實符合當下輿論場對此的感受。社會主義國家裏，不管是資本、媒體、還是影視娛樂，核心都是為政治服務。引導「主旋律」，終究是流量明星的最核心任務。外界「主流輿論」會看不慣這類管制，這更會是未來長久「中西之爭」下不斷浮現的小口水戰。

但根源上，不論資本再大再多、發展再快，中國大陸仍是社會主義國家。放眼未來，流量明星參與主旋律電視劇、或政府的宣傳，又或是政府舉辦之政治活動，都是可預見的，參與進對台宣傳也並非不可能。比如在2017年時，兩岸都頗有名氣的年輕藝人黃景瑜出席國台辦及福建政府主辦的海峽青年論壇。

「禁耽美」後中國軟實力會不會下降？會不會接下來的電視劇與綜藝節目都因為嚴格審核而不好看？在過去大陸廣電總侷限制穿越劇、限制宮鬥劇時，這類聲音也多有。這個只能留給時間證明。需要強調，在「政府管控」與「民間期望」這兩者拔河中，前者與後者都非一成不變。

受眾對電視劇和綜藝節目的要求逐漸提高，就算是以往被視為無聊的主旋律電視劇也有佳作。北京的理想情況是，主旋律與正能量的電視劇和綜藝節目，越來越高品質，越來越受到年輕人喜愛，能不斷不斷出現「爆款」。

就算是「不理想的情況」，最多是進步緩慢。至於海外受眾的接受度與傳播度，那就是「有則驚喜，無則持續努力」的次要事情了。