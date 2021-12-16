整治娛圈｜內地官方倡堅決抵制娘炮、耽美之風　謹慎聘用整形演員

內地官方加大力度整治娛樂圈。周四（16日），中國電視劇制作產業協會青年工作委員會（簡稱「中制協青工委」）發布倡議書，就知識產權、陰陽合同、過度娛樂化、水軍控評、收視率造假等問題進行規範。其中提到，要堅決抵制「娘炮」之風、「耽美」（同性戀）之風，謹慎聘用整形演員。



該倡議書名為「關於堅持正確導向履行社會責任的倡議」，對中制協青工委委員及其所經營的影視生產主體，作出行業規範的倡議。

倡議書號召堅決抵制天價片酬，嚴肅懲戒片酬違規、「陰陽合同」；堅決抵制過度娛樂化，「娘炮」文化、「耽美」之風，病態整容等畸形審美，謹慎聘用整形演員，自覺抵制「水軍控評」行為；堅決反對唯收視率和流量至上，嚴格抵制各種形式的收視率造假、流量造假行為，維護行業良好生態。

倡議書建議積極推動影視生產主體成立專門機構負責內容安全和藝術創作，逐步建立影視生產主體履行社會責任報告制度；加強影視生產主體從業人員思想政治教育，強化自我約束、自我管理。