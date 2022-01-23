觀察站｜之江新軍中的失敗者

對於這些年崛起中國政壇的「之江新軍」每一個人來說，折戟沉沙的風險是同樣存在的。

1月20日，兩年前在西安市委書記任上北上黑龍江的王永康，突然被免去黑龍江副省長一職。王永康出生於1963年11月，為金屬材料專業出身。1991年碩士畢業後，王永康被分配到中國兵器工業五二研究所寧波分所工作，以此為起點，開始起仕途，7年後升任該所所長副所長，躋身副廳。

實際上，在此期間，王永康已在寧波科協兼差，直到2001年脱離軍工系徹底轉入地方政壇，先後主政過餘姚市、麗水市。2016年，王永康由麗水市委書記升任浙江省委常委、統戰部長，躋身副部級，時年53歲。同年年底，王永康首次跨省任職，主政副省級城市、陝西省會西安，儼然成為之江系冉冉升起的新星。

王永康主政西安，成就斐然。在其任內，王永康延續主政麗水時的做法，致力改善城市衛生環境，倡導「煙頭革命」「廁所革命」，暗訪期間27次親自撿煙頭的故事更為人所熟知。與此同時，西安市的競爭力大幅提升，2018年西安GDP跨越8,000億元人民幣大關，增速居副省級城市第一，佔全省比重升至34.2%、創14年來新高，且時隔38年，重回全國20強的位置，王永康也因此被稱為「一個人點燃一座城」。

然而，王永康主政西安之時，也正是秦嶺別墅事件導致西安政壇地動山搖的多事之秋。據稱，自2014年至2018年，中共最高領導人習近平六次就秦嶺違建別墅作出批示，督促徹查整治。然而，此事牽連甚廣，前後多名陝西省、西安市官員牽扯其中，既有參與其中者，更有對習近平指示陰奉陽違者，令北京震怒。

在王永康主政西安期間，其前任魏民洲等多名官員落馬，時任西安市長上官吉慶被留黨察看兩年，撤職並將為副廳，更有原陝西省委書記趙正永以及多名副部級官員被查，震驚全國。

儘管王永康主政西安僅兩年多，似乎並未涉案，但此事定然對其未來仕途造成不利影響。2019年2月，王永康離開西安，被外放到黑龍江，僅以一名普通的副省長身份列坐省委常委班子，其地位甚至更在兼任省政府黨組副書記的李海濤之後。

自從北上黑龍江，王永康這一昔日政治明星逐漸淡出公眾視野，「泯然眾人」。外傳，王永康在黑龍江蹉跎兩三年，分管農業，此次卸任，料已到省委常委提名年齡紅線，將不可避免退居二線賦閒。

回顧秦嶺別墅事件，雖非王永康主政時肇端，但是應該說他是了解事情原委的，然而此案仍長期不得追究，且屢屢被遞到習近平的案頭，終究難逃一個「敷衍塞責」的嫌疑。惜乎！

而相較於王永康，因為鄭州「7·20」暴雨災害，另一名「之江新軍」政治明星的下場更令人唏噓。

1月21日，歷經數月的國務院調查公布結論，認定鄭州黨政主官等在鄭州「7·20」暴雨災害中存在失職行為。同時，已經退出河南省委常委的鄭州市委書記徐立毅被立案審查，除給予黨內嚴重警告處分外，更由國家監委給予政務降級處分。

一場意外，數百條人命之後，一個昔日明星的仕途也算是畫上了休止符。