河南暴雨共釀398人死亡失蹤　鄭州市委書記徐立毅等近百人被問責

應急管理部周五（21日）發布消息，指國務院常務會議日前已聽取河南鄭州「7．20」特大暴雨災害調查情況的彙報，並審議通過調查報告。

調查報告指出，在去年7月17日至23日，河南省遭遇歷史罕見特大暴雨，發生嚴重洪澇災害，共造成河南省內150個縣（市、區）共1478.6萬人受災，因災死亡失蹤為398人，其中鄭州市380人，直接經濟損失1200.6億元。

報告並定性，河南鄭州「7．20」特大暴雨災害是一場「因極端暴雨導致嚴重城市內澇、河流洪水、山洪滑坡等多災並發，造成重大人員傷亡和財產損失的特別重大自然災害」。



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報告提到，鄭州地鐵5號線、京廣快速路北隧道亡人事件是責任事件；郭家咀水庫漫壩事件是違法事件；滎陽市崔廟鎮王宗店村山洪災害存在應急預案措施不當、疏散轉移不及時等問題；登封電廠集團鋁合金有限公司爆炸事故存在未如實報告人員死亡真實原因，並違規使用災後重建補助資金用於死亡人員家屬補償等問題。

報告又稱，重災區鄭州市委市政府及有關區縣（市）、部門和單位風險意識不強，認識準備不足、防範組織不力、應急處置不當，存在失職瀆職行為，「特別是發生了地鐵、隧道等本不應該發生的傷亡事件」。經查明，鄭州市委、市政府貫徹落實黨中央、國務院關於防汛救災決策部署和河南省委、省政府部署要求不力，沒有履行好黨委政府防汛救災主體責任，對極端氣像災害風險認識嚴重不足，沒有壓緊壓實各級領導幹部責任，災難面前沒有充分發揮統一領導作用，存在形式主義、官僚主義問題；黨政主要負責人見事遲、行動慢，未有效組織開展災前綜合研判和社會動員，關鍵時刻統一指揮缺失，失去有力有序有效應對災害的主動權；災情信息報送存在遲報瞞報問題，對下級黨委政府和有關部門遲報瞞報問題失察失責。

報告認定，鄭州市及有關區縣（市）黨委、政府主要負責人對此負有領導責任，其他有關負責人和相關部門、單位有關負責人負有領導責任或直接責任。

地鐵5號線五龍口停車場出入場線擋水牆被洪水沖倒。（紅星新聞）

另官方傳媒同日報道，經中共中央批准，中央紀委對河南省委原常委、現任鄭州市委書記徐立毅在河南鄭州「7．20」特大暴雨災害中違紀問題進行立案審查，認定其對鄭州市在災害中暴露出來的相關問題，負有重要領導責任，應予嚴肅問責，決定給予黨內嚴重警告處分，並由國家監委給予其政務降級處分。

同時，河南省公安機關對涉嫌違法犯罪的8名企業人員立案偵查並依法逮捕。河南省紀檢監察機關按照幹部管理權限，依規依紀依法對災害中涉嫌違紀違法的89名公職人員進行嚴肅問責。