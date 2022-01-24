鄧小平南巡30年｜江澤民的應對與抉擇

「六四」事件後，資歷不高、臨危受命的江澤民坐上中共總書記的位置後，只能權衡左右，見機行事：哪邊的力量大，就傾向哪邊。當時，由於受「六四」事件、蘇東劇變的影響，左派不僅力量大，而且十分活躍。反「和平演變」的呼聲蓋過改革開放，「批判資產階級自由化」傷及改革開放各個領域，質疑改革「姓社姓資」的聲浪漸響，改革開放幾乎陷入「休克」狀態。

據楊繼繩《中國改革年代的政治鬥爭》記載，江澤民當時說了一些左派喜歡聽的話，做了一些左派喜歡的事。比如，對一些私營企業主的某些違法行為，江澤民提出的處置辦法是：「把他們搞得傾家蕩產！」他幾次重提毛澤東說的、多年沒有人說的「這兩把刀子不能丟」的話。在中共建黨70周年紀念大會講話中重提階級鬥爭：「這種鬥爭集中表現為資產階級自由化同四項基本原則的對立。」他在中央黨校開辦省部級反和平演變學習班，同意在農村開展社會主義教育運動等。

國內形勢的發展，讓鄧小平不滿意、不放心。1992年初春，年邁的鄧小平決定南巡，扭轉乾坤。針對中共黨內想把「一個中心」（經濟建設）變為「兩個中心」（經濟建設和反自由化）的思潮，鄧小平反覆強調「一個中心、兩個基本點」的方針不能變，並嚴厲警告「誰反對改革，就讓誰下台。」

美國著名中國問題專家、哈佛大學教授傅高義（Ezra F.Vogel）的《鄧小平時代》披露，鄧小平南巡期間曾在廣東珠海召開秘密會議。

珠海會議表面上與軍事規劃有關，由中共政治局常委喬石主持。「由於喬石分管國內治安，開這樣的會也順理成章，但喬石也被很多人認為具備擔任最高領導人的素質，是江澤民的潛在競爭者，所以這次會議也可能和中國的領導層的人事安排有關。」出席會議的還有中國國家主席兼中央軍委第一副主席楊尚昆和中央軍委副主席劉華清，以及楊尚昆的弟弟、中央軍委秘書長兼總政治部主任楊白冰。他們實際掌握軍權。中共總書記、中央軍委主席江澤民並無軍權。「這些幹部都與安全問題有關，但他們對加快改革的必要性的認識也與鄧小平意見一致。」

在珠海會議上，鄧小平把他在武漢說過的話又重複了一次：「誰不改革，誰就下台……我們的領導看上去像是在做事，但他們沒做任何有用的事。」

傅高義認為，出席珠海會議的軍隊強大陣容表明，如有必要，軍隊高層願意擁護一位新的領導人。

根據《鄧小平時代》披露，珠海會議是鄧小平南巡期間江澤民改變立場的關鍵。1992年2月中旬，鄧小平返回北京前幾天，江澤民已經公開說，他擁護鄧小平進一步改革的呼籲。江澤民通過從珠海得到的報告認識到，鄧小平已經下定決心，假如他不大膽推進改革開放，就面臨被替換的風險。江澤民從鄧小平南巡中，能夠看到他爭取到了北京和地方重要領導人的很多支持。後來江澤民也承認，當時他斷定鄧小平的觀點會佔上風，他的明智之舉就是支持這些觀點。

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值得一提的是，中國出版的有關鄧小平南巡的書中沒有提到珠海會議，官方的《鄧小平年譜》中也沒有相關紀錄。不過，中共官方媒體曾刊登鄧小平視察珠海生化製藥廠的照片。

南巡迴到北京不久，鄧小平在視察首都鋼鐵公司時曾說，朱鎔基（時任中國國務院副總理）懂經濟，不服氣不行，還說對朱鎔基用晚了。

江澤民當時的確感覺不妙。1992年5月，他到北京玉泉山看望中共十四大報告起草班子時，起草者看到他情緒不高。他還對起草者說：「報告一定要寫好，不管十四大誰來作這個報告。」對政治十分敏感的「筆桿子」們感到：江澤民話中有話。

面對鄧小平南巡的衝擊波，江澤民重新權衡左右的力量對比，最終還是站到鄧小平這一邊。1992年2月3日（農曆除夕），即鄧小平離開珠海五天後，江澤民打電話給正在上海的鄧小平拜年。此前，江澤民並沒有在春節給鄧小平打電話的習慣，傅高義說：「他（江澤民）後來承認，這次通話並非隨意而為。」

1992年10月，鄧小平和江澤民等與中共十四大代表會面。（Getty）

與此同時，江澤民經中央政治局批准，將中共高層重要智囊鄭必堅等人在上海整理的鄧小平南巡講話概要發給人數有限的最高層幹部。2月28日，即鄧小平南巡後第40天，中共下發了根據鄧小平南巡講話寫成的中央2號文件，在更多的高層幹部中傳閲。

不過，在南巡後好幾個月，鄧小平並沒有同江澤民見面，告訴他如何進一步推動改革開放，也沒有明確表示支持江澤民。《鄧小平時代》寫道：「實際上，據江澤民說，他覺得鄧小平仍在考驗他，潛在威脅猶在。」

後來，江澤民決心在鄧小平的最後考試中過關。在公開場合，他變成了進一步改革開放的大力支持者。6月9日，江澤民在中央黨校省部級學員進修班上講話，全面說明貫徹鄧小平南巡講話需要做些什麼，並提出要建立「社會主義市場經濟」。三天後，江澤民去看望鄧小平，問是否同意「社會主義市場經濟」的說法。鄧小平說他喜歡江澤民的講話，又說：「其實深圳就是社會主義市場經濟。」這讓江澤民如釋重負。隨後，鄧小平讓江澤民將中央黨校講話在內部傳閲，如果反響好，就作為中共十四大主題。不出所料，反響果然不錯。

1992年10月，江澤民在十四大報告中提出，中國經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制。與此同時，中央顧問委員會被撤銷，楊氏兄弟被免去軍權，江澤民終於站穩腳跟。十四大以後，中國改革開放邁出新步伐。1993年9月，鄧小平在同弟弟鄧墾談話時說：「現在證明，我退休以後，江澤民他們搞得不錯。」