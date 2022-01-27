塵埃落定　之江系王永康「出局」

1月26日，之江新軍「昨日之星」、原黑龍江省委常委兼副省長王永康被任命為黑龍江省人大常務副主任，徹底退居「二線」，印證了早前判斷。

稍早前的1月20日，王永康突然被免去黑龍江副省長一職，就預測他將失去黑龍江省委常委換屆提名的資格，不可避免退居二線賦閒。

公開資料顯示，王永康出生於1963年11月，為金屬材料專業出身。1991年碩士畢業後，王永康被分配到中國兵器工業五二研究所寧波分所工作，以此為起點，開始起仕途，7年後升任該所所長副所長，躋身副廳。

實際上，在此期間，王永康已在寧波科協兼差，直到2001年脱離軍工系徹底轉入地方政壇，先後主政過餘姚市、麗水市。2016年，王永康由麗水市委書記升任浙江省委常委、統戰部長，躋身副部級，時年53歲。同年年底，王永康首次跨省任職，主政副省級城市、陝西省會西安，儼然成為之江系冉冉升起的新星。

王永康主政西安，成就斐然。在其任內，王永康延續主政麗水時的做法，致力改善城市衛生環境，倡導「煙頭革命」「廁所革命」，暗訪期間27次親自撿煙頭的故事更為人所熟知。與此同時，西安市的競爭力大幅提升，2018年西安GDP跨越8,000億元人民幣大關，增速居副省級城市第一，佔全省比重升至34.2%、創14年來新高，且時隔38年，重回全國20強的位置，王永康也因此被稱為「一個人點燃一座城」。

然而，王永康主政西安之時，也正是秦嶺別墅事件導致西安政壇地動山搖的多事之秋。據稱，自2014年至2018年，中共最高領導人習近平六次就秦嶺違建別墅作出批示，督促徹查整治。然而，此事牽連甚廣，前後多名陝西省、西安市官員牽扯其中，既有參與其中者，更有對習近平指示陰奉陽違者，令北京震怒。

在王永康主政西安期間，其前任魏民洲等多名官員落馬，時任西安市長上官吉慶被留黨察看兩年，撤職並將為副廳，更有原陝西省委書記趙正永以及多名副部級官員被查，震驚全國。

儘管王永康主政西安僅兩年多，似乎並未涉案，但此事定然對其未來仕途造成不利影響。2019年2月，王永康離開西安，被外放到黑龍江，僅以一名普通的副省長身份列坐省委常委班子，其地位甚至更在兼任省政府黨組副書記的李海濤之後。

自從北上黑龍江，王永康這一昔日政治明星逐漸淡出公眾視野，「泯然眾人」。外傳，王永康在黑龍江蹉跎兩三年，分管農業，此次卸任，料已到省委常委提名年齡紅線，將不可避免退居二線賦閒。

回顧秦嶺別墅事件，雖非王永康主政時肇端，但是應該說他是了解事情原委的，然而此案仍長期未追究到底，且屢屢被遞到習近平的案頭，終究難逃一個「敷衍塞責」的嫌疑，令人惋惜。

當然，相對而言，平安着陸應該對他來說已經是一個不錯的結果。