「之江新軍」三虎將折戟　有一個共同特徵

1月21日，卸任河南省委常委數月的原「之江新軍」政治明星徐立毅被正式免去鄭州市委書記，從而成為這一年來，之江新軍折戟的第三位「新秀」。在習近平用人越來越講究「五湖四海」的今天，曾經的「之江新軍」梯隊紛紛折戟，也意味着對這一名詞的想象已沒有意義。



1月21日，因為鄭州「7·20」特大暴雨災害影響，早前河南省委常委換屆，徐立毅退出河南省委常委梯隊，至此再被立案調查，接受行政降級和免職處分，仕途就此終結。

當天，中國官方發布措辭極為嚴厲的通稿，稱徐立毅「作為時任河南省委常委、鄭州市委書記，貫徹落實黨中央、國務院決策部署不力，對河南鄭州『7·20』特大暴雨災害風險認識不足、警惕性不高、防範組織不力，災害發生後統籌領導和應急處置不當，督導檢查和履職盡責不到位，造成嚴重後果和不良影響。徐立毅同志對鄭州市在災害中暴露出來的相關問題，負有重要領導責任，應予嚴肅問責。」

而與此同時，1月20日，消息稱，同樣出身於浙江政壇、曾任西安市委書記的王永康也在當天被免去黑龍江省副省長一職。

王永康出生於1963年11月，早年崛起於浙江政壇，曾任主政麗水，後任浙江省委常委、統戰部長，在秦嶺別墅案風聲日緊之時跨省遠調西安主政，短短兩年即令西安一躍而成經濟成長最快的副省級城市，然而2019年仍然被外調黑龍江，被認為與秦嶺別墅案處理不力有關，從此仕途暗淡。

更早前，2021年8月份，中紀委突然宣佈浙江省委常委、杭州市委書記周江勇接受調查的消息。周江勇出生於1967年，是之江新軍中最年輕的未來之星。作為浙江本地人，周江勇在當地的社會關係要比其他之江官員複雜得多，這為他的仕途埋下了巨大的隱患。

周江勇落馬後，其複雜的政商關係網披露，包括他的妻子吃空餉被舉報，姐姐、弟弟和一名族弟在當地經商，不少人涉足石化能源等敏感項目的消息也被曝光，這成為周江勇落馬的關鍵。

這3人原本都有「之江新軍」後起之秀的光環，而額外受到更多的關注，但是最終未能通過考驗。如今，他們的仕途突然遭遇不利，從表面看原因不同，有的是自身貪腐，有的是意外狀況的發生。除了都被冠以「之江新軍」之名之外，他們都有一個共同的仕途經歷——曾經主政過一個龐大的省會甚至副省級城市。

事實上，省會城市（包括副省級城市）「一把手」早已成為一個高危職位，昆明三人市委書記仇和、張田欣、高勁松，太原三任市委書記侯伍傑、申維辰、陳川平，南京市委書記楊衛澤、張敬華（還有南京市長季建業）……落馬者眾，比比皆是。

這是為什麼？

有人總結了三大誘因，其一是他們掌握的權力資源較一般城市主官更豐富，更容易陷入其中；其二位於一省區的震中，受關注度最高，牽連深、廣；其三省會主官自帶的驕矜之氣，往往權力越大越容易滋生心理自負自大，也更容易被一些名利誘惑看中。

以上這些已經折戟的所謂之江新軍新生代，他們雖然可能自帶光圈，較之他人更受關註，一旦被委以重任，又是十倍百倍於他人的誘惑。對於那些還身居高位者，也不妨從中看到所謂「之江新軍」只是外界的一種想象，不僅不會因此有了保護色，反而更需戒驕戒躁、謙虛謹慎。