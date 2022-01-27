周江勇曾與馬雲交好　「雙開」通報詞「支持資本無序擴張」引關注

1月26日，中紀委發布通報，稱浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇被雙開。

外界關注到，通報中指周江勇「對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張」，這一表述極為罕見，是首個被指「勾連資本」的中共落馬高官。

周江勇於2021年8月被查落馬，當時即爆出其與阿里巴巴集團關係密切，彼時相關報道的時間線頗有意思：

2021年8月21日，中紀委發布公告，稱浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

8月22日，阿里旗下的螞蟻集團發布聲明，稱網傳相關人員入股螞蟻集團——「2020年11月，浙江一家金融科技公司的上市計劃被緊急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗資5億元搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元」是謠言。

8月23日，杭州市紀委監委部署開展影響親清政商關係突出問題專項治理，「主要聚焦領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規接待專項治理『回頭看』以及規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為三個方面，覆蓋全體在職以及近三年以來退休、離職的市管領導幹部。」

而除去此類未經證實的傳言，周江勇的確在杭州任上同阿里及馬雲本人保持良好關係，一度被廣泛報道。

在周江勇落馬之前，坊間已有相關傳聞。（微博＠巔峰倦客）

如2019年中國官方媒體中新網報道，當年9月7日，「為表彰馬雲為杭州發展作出的卓越貢獻」，杭州市委、市政府授予馬雲「功勳杭州人」榮譽稱號，周江勇親自為馬雲授證書和印章。

周江勇在致辭中稱，杭州與阿里巴巴的緣分因馬雲而起，政企雙方戰略合作因馬雲的親力推進而碩果累累，「祝願馬雲同志在偉大的新時代不斷創造事業的新輝煌，以自己的桑梓情懷和遠見卓識實現更大的價值昇華」，「希望全市廣大幹部群眾以馬雲同志為榜樣，主動擁抱時代浪潮、用於追逐偉大夢想」。

9月12日，杭州市政府與阿里巴巴集團簽訂全面深化戰略合作協議。周江勇稱「杭州支撐着阿里巴巴，阿里巴巴也改變着杭州。一座城市與一家企業，因為相信而相融，因為共生而共榮」。

2019年11月11日，周江勇再次赴阿里巴巴集團，「考察了天貓雙11指揮中心、達摩院兩字實驗室、安全中心、媒體中心，與阿里巴巴集團共同見證激動人心的時刻」。

在大量的官方報道中，周江勇將杭州市與阿里巴巴集團視為共生的整體，馬雲這說阿里和杭州政府定義了一種全新的政企關係，「我覺得杭州政府和阿里巴巴之間，代表了一種全新的政企關係，一種親情關係」。

2020年秋，周江勇在接受採訪時仍對數字經濟津津樂道，「2019年杭州數字經濟核心產業增加值近3,795億元，佔GDP比重達1/4，對全市經濟增長貢獻率超過50%」，「數字之於杭州是發展引擎、生活方式、治理能力和制度創新」。

此次採訪後不久，馬雲在上海外灘金融峰會上公開炮轟中國金融系統，隨後螞蟻集團300億美元融資規模的IPO被喊停。

再緊接着，反壟斷、數據安全、金融安全等監管政策密集出台，中國網路經濟正式進入強監管時代。

這一切中間，未必定然有某種因果聯繫，但周江勇的落馬特別是其開了首例的「雙開」通報詞，仍足以提醒中共官員與企業家們，政商關係有實實在在的紅線，觸碰者必將受到反噬。