路透社：馬雲2017年與特朗普會面未報備　曾惹惱中央

英媒11月5日報道，中國阿里巴巴集團創辦人馬雲2017年與時任美國總統當選人特朗普（Donald Trump）會面前，並未事先向北京報告，這番高調舉動惹惱北京政府。



路透社5日引述4名接近阿里巴巴的知情者和1名北京政府消息人士報道，馬雲2017年1月9日在紐約會晤特朗普並承諾為美國創造100萬個就業機會時，沒有事先向北京報備。4名接近阿里巴巴的消息人士指，他們相信這次會晤成為馬雲與北京之間關係的一個負面轉捩點。

圖為2017年1月9日，馬雲（右）與時任美國總統當選人特朗普（中）在紐約特朗普大廈會見傳媒。（Getty）

消息人士稱，馬雲這一高調做法惹惱中國官員，他們和外界一樣，都是馬雲在特朗普大廈大廳回答傳媒提問時才得悉此事。中國官員就此向阿里巴巴政府聯絡團隊表達對馬雲未經批准就與特朗普會面的不滿。

報道稱，馬雲2018至2020年繼續與各國總統、總理和王公大臣們高調往來，彷彿是一名國家政務活動家。直到他的阿里巴巴在2020年10月在上海講話時指責監管機構扼殺創新後被監管。

報道還提到，在馬雲旗下螞蟻集團赴美國上市受阻後，馬雲要求與國家主席習近平權力核心內部至少2人會面，但均遭拒絕。他隨後直接寫信給習近平，稱自己願把餘生奉獻給中國農村教育。報道引述北京政府消息人士指，習近平今年5月曾在一次高層會議上提及這封信。