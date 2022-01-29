春晚2022｜台藝人登場代表「被認可」？他來6次最多王力宏排第三

中國官媒央視每年舉行「春晚」（春節聯歡晚會），登場藝人和節目單常成為外界關注焦點。與往年不同是，距離虎年春晚僅剩兩日，官方節目單至今遲未公布。不過網絡早已盛傳，今年將登春晚的台灣藝人包括陳妍希，而香港藝人則包括「校長」譚詠麟，及溫拿成員組成的「溫拿五虎」。



近年兩岸關係緊張。過去台灣明星登上春晚，不少人認為是台灣流行文化的輸出，對台灣具正面意涵。但如今台灣藝人登上春晚，台灣有人將之視作「親中」，大陸則有人理解為該明星被當局「認可」。時移勢易，「登春晚」變得更加「政治敏感」。



《香港01》經過整理自1983年首屆起，至去（2021）年的央視春晚表演藝人，發現有特定台灣藝人登場次數最多，而哪些藝人近年淡出春晚螢屏，哪些又是春晚的「新面孔」？「台灣藝人上春晚」在不同時空下又是如何被表述的？



首屆央視春晚的「台灣藝人」

央視春晚始於1983年，當屆便有台灣演員林麗芳上台表演詩朗誦《每逢佳節倍思親》（其6歲即隨父親到上海定居）。此後除了1986年外，每年都有台灣主持人、演員或歌手等藝人參加。

不過如果說台灣流行文化或是所謂當紅藝人最早登上春晚，則屬僑居美國的費翔。1987年，費翔於央視春晚上演唱《故鄉的雲》和《冬天裏的一把火》，結合Disco舞蹈，在當年春晚成為受歡迎的表演節目，也向大陸民眾展示當時台灣流行文化的魅力。

1992年，台灣藝人更是多達8個藝人（團體）登上春晚，創下世紀之最，包括費翔、小虎隊、張雨生和庾澄慶等紅極一時的歌手。

1993年的央視春晚，則首創與香港、台灣、新加坡的演播室連線，三地藝人也都參與主持。香港藝人梁雁翎、台灣彼時當紅的主播李慶安與藝人張小燕前往北京春晚會場主持，台灣現場則由藝人胡瓜、曹蘭主持。

當時負責與央視連線的是台灣華視，讓王傑於華視攝影棚演唱《回家》，在春節抒發「遊子想家」心情，收穫不少觀眾的認同。（延伸閱讀：【2020鼠年】央視春晚與台灣紅白 兩岸民眾睇電視過年的「傳統」）

21世紀初以降，台灣流行文化開啟強勢輸出時代，王力宏、周杰倫、蔡依林、S.H.E、劉謙等相繼登上春晚舞台，其中周杰倫登場次數以6次居冠，魔術師劉謙則以5次緊隨其後。彼時兩岸關係未若今日緊張，在傳媒報道時多聚焦在藝人表演的節目內容，但近年隨着兩岸關係愈發緊張，台灣藝人登上央視春晚變得愈來愈敏感。

歐陽娜娜唱《我的祖國》 央視標註「中國台灣」

《香港01》整理發現，自2016年至2021年，央視春晚在標註藝人時一律採用「中國台灣／中國香港」用法。在台灣，這樣的標示更加強化了「台灣藝人參加春晚『被統戰』」的印象。此外，近年也有更多台灣藝人在央視各節日晚會上做出政治表態，或表演有政治意涵的節目、歌曲。每年跨年時分，台灣藝人選擇在哪邊表演，亦被視為一種「站隊」。

2020年，歐陽娜娜在央視的十一晚會中高唱《我的祖國》，引發爭議。就台灣藝人赴央視晚會演唱有「統一」、「祖國」等內容的歌曲，台灣陸委會回應稱，「國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處」。

台灣行政院長蘇貞昌亦表示，「有些人享受台灣的自由、民主與健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評」。國台辦則回應，「民進黨對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，欲加之罪何患無辭。」台灣藝人到央視春晚表演，已不若過去是單純的文化演出或台灣流行文化強盛的象徵。

登央視春晚 是被「認可」的台港藝人？

2021年中國大力整頓娛樂圈，各間省級衛視的春節晚會也怕請到爭議藝人。有演藝圈業內人士向《香港01》透露，現在各間衛視在邀請藝人時，會先觀察近期有無上過央視，因為上過央視即代表「被官方認可」，如是一來地方台可以規避不必要的「風險」。

若該業內人士說法有譜，此前陷入「睡粉絲」風波的譚詠麟，若順利登上2022年央視春晚，也可以視為是走出風波，逃過官方對「劣跡藝人」的追殺。而此前曾三度登上央視春晚的王力宏，若要再回歸演藝圈，或許也須等到官方釋出的明確「訊號」。