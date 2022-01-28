春秋筆｜北京首次申奧失敗　鄧小平：預料之中

北京冬奧會即將開幕，中國將成為世界上第九個既舉辦夏季奧運會也舉辦冬季奧運會的國家，而北京成為迄今唯一同時承辦夏季與冬季奧運會的城市。

1978年12月，中共召開十一屆三中全會，中國改革開放的歷史進程開始起步。1979年2月，中國即將恢復國際奧委會會籍前夕，鄧小平在會見日本共同通訊社社長渡邊孟次時，闡述了中國在10年之內舉辦奧運會的設想。他對渡邊孟次說：「首先要解決台灣的資格問題。這個問題解決了，當然我們要成為奧運會的成員，中國正在準備參加莫斯科奧運會。奧運會四年一次，1984年、1988年都舉行。1984年不一定行，但是1988年也許我們可以承擔在中國舉辦奧運會。1984年條件困難一點，1988年條件就成熟了。」

另外，鄧小平在會見朝鮮、柬埔寨領導人與「世界拳王」阿里（MuhammadAli）時，也同樣提到「中國也要辦奧運會」的問題，其目的是與改革開放的腳步合拍。

1984年，中國體育代表團赴美國洛杉磯參加第23屆奧運會，第一次實現了金牌零的突破，舉國歡騰。當時，鄧小平曾經深有感觸地對其他中共領導人說：「現在看來，體育運動搞得好不好，影響太大了，是一個國家經濟、文明的表現。它鼓舞了這麼多人，吸引了這麼多觀眾、聽眾，要把體育搞起來。」

1990年，北京舉辦第11屆亞洲運運會，鄧小平對辦好亞運會十分關切。而對中國爭取早日舉辦奧運會，鄧小平更是銘記在心。當年7月，鄧小平在視察剛剛建好的國家奧林匹克體育中心時，再次重申這一美好願望。

據時任中國國家體委主任伍紹祖回憶：「我向小平同志匯報亞運會的籌辦情況，小平同志想得更遠一些，他沒有談亞運會，卻關切地問起另一個問題，『中國辦奧運會的決心下了沒有？為什麼不敢幹這件事呢？建設了這樣的體育設施，如果不辦奧運會，就等於浪費了一半。』我知道，小平同志早在70年代就表示過，中國應該辦奧運會。但在亞運會還沒有辦完的情況下，是否申辦奧運會，有些同志還有疑慮。由於小平同志的過問，促成了申辦奧運會的決策。」

鄧小平發話後，中國首次申辦奧運會被提上議事日程。1990年9月22日，在北京亞運會開幕式上，時任中國國家主席楊尚昆向國際奧委會主席薩馬蘭奇（JuanAntonioSamaranch）正式表達了中國希望舉辦2000年奧運會的意願。

在北京亞運會看台上，觀眾打出一條「辦亞運，盼奧運」的橫幅。在北京亞運會閉幕式上，一條「亞運成功，眾盼奧運」的橫幅又出現在觀眾席中。

北京第一次申辦奧運會，以「開放的中國盼奧運」為主題口號，把奧運和國家改革開放的主旋律結合起來，顯示了中國渴望融入世界、與世界接軌的決心。

1993年9月16日，抵達摩納哥蒙特卡洛進行最後衝刺的北京申奧代表團馬上感受到這裏氣氛凝重。當日，歐洲議會仿效三個月前美國國會的做法，通過了借人權之名反對中國舉辦奧運會的決議；在各大酒店，美國有線電視新聞網（CNN）全天滾動播放1989年北京「六四」事件畫面；在新聞發布會上，外國記者連續提出一個又一個帶有攻擊性和挑釁性問題；而澳洲記者更是拋出一個所謂中國將抵制1996年美國亞特蘭大奧運會的新聞，顯然是別有用心。一時間，在蒙特卡洛，反對中國舉辦奧運會之聲，甚囂塵上。

1993年9月24日北京時間凌晨2時30分，薩馬蘭奇宣佈，澳洲悉尼獲得2000年奧運會舉辦權，前三輪投票均領先的北京，最後衝刺時以兩票之差落敗。

這天早晨，北京早班地鐵的車門上貼出一條標語「申奧尚未成功，同志仍須努力。」中共黨報《人民日報》發表文章《堅定不移地走向世界》表態：「今後中國將更加敞開胸懷，歡迎四海賓客，廣交五洲朋友，堅定不移地走向世界。開放的中國盼奧運，開放的中國完全能夠辦好奧運。辦奧運，不論是今天還是以後，都是中國人民的強烈願望。」

北京第一次申辦奧運會失敗，凝重的表情寫盡了中國人的遺憾。在國慶節活動上，鄧小平一見伍紹祖就問北京申奧之事。伍紹祖說：「國外有人搗鬼。」沉默片刻，鄧小平以平靜的口氣說：「申辦不成沒有關係，總結經驗。」鄧小平又說，當他得知北京申奧失利的消息後，第一反應也是有人搗鬼。鄧小平還說：「西方什麼允諾都靠不住，這個道理要管好多年，不要輕易相信許諾，沒有拿到的就不要信。」

1993年10月31日，鄧小平最後一次視察北京時又問起北京申奧之事，當北京市常務副市長張百發說“國外有人搗鬼”時，鄧小平說：“這是預料之中的事情，關鍵還是把我們自己的事情搞好。”在場陪同的醫生告訴張百發：“投票那天，老人家還想看電視實況轉播呢，我們動員他睡覺。可早上起來，第一句話就問投票結果怎樣，我們回答沒有成功。他說，預料中的事，沒有什麼了不起，關鍵還是把我們自己的事情搞好！”

鄧小平逝世後，1998年11月，中共決定北京再次申辦奧運會。這一次，北京志在必得！2001年，北京獲得2008年奧運會主辦權。2015年，北京又贏得2022年冬奧會主辦權。