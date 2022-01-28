中國傳同意聯合國專員北京冬奧後訪新疆

中國傳已同意聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在北京冬奧會後訪問新疆。



據媒體1月27日引述知情人士稱，中國已同意在「北京冬奧會閉幕後的上半年」，接待聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆。

消息人士稱，巴切萊特最近已獲得北京的批准，在北京冬奧會閉幕後訪問新疆地區，前提是此次訪問應該是「友好的」，而不是進行有罪推定式的所謂調查。

消息人士稱，北京方面還呼籲巴切萊特辦公室拒絕響應美國方面的要求，不要在北京冬奧會前發布有關新疆的報告。

圖為聯合國人權事務高級專員巴切萊特2020年12月在瑞士日內瓦出席記者會。（AP）

要求匿名的消息人士稱，經過最近幾輪與巴切萊特和聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的討論，中國已同意在北京冬奧會閉幕後的上半年接待巴切萊特來訪。

但中方也表示，同意巴切萊特來訪的底線是聯合國難民署（UNHCR）不公布新疆報告。

「中方還明確表示，希望將此次訪問定義為友好訪問，而不是有罪推定的調查。」

截至發稿時，中方與巴切萊特辦公室尚未對上述報道予以證實。

2019年6月5日，在新疆喀什某大型清真寺廣場前，維吾爾族穆斯林載歌載舞歡慶肉孜節。（Getty）

針對巴切萊特訪華與訪問新疆的問題，中國外交部發言人曾多次重申，中方歡迎人權高專訪華，並參訪新疆，早已向人權高專發出訪華，並訪疆邀請。

但中方同時也指出，此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交通交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查。中方堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。