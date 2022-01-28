中國傳同意聯合國專員北京冬奧後訪新疆

中國傳已同意聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在北京冬奧會後訪問新疆。
據媒體1月27日引述知情人士稱，中國已同意在「北京冬奧會閉幕後的上半年」，接待聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆。
消息人士稱，巴切萊特最近已獲得北京的批准，在北京冬奧會閉幕後訪問新疆地區，前提是此次訪問應該是「友好的」，而不是進行有罪推定式的所謂調查。
消息人士稱，北京方面還呼籲巴切萊特辦公室拒絕響應美國方面的要求，不要在北京冬奧會前發布有關新疆的報告。
要求匿名的消息人士稱，經過最近幾輪與巴切萊特和聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的討論，中國已同意在北京冬奧會閉幕後的上半年接待巴切萊特來訪。
但中方也表示，同意巴切萊特來訪的底線是聯合國難民署（UNHCR）不公布新疆報告。
「中方還明確表示，希望將此次訪問定義為友好訪問，而不是有罪推定的調查。」
截至發稿時，中方與巴切萊特辦公室尚未對上述報道予以證實。
針對巴切萊特訪華與訪問新疆的問題，中國外交部發言人曾多次重申，中方歡迎人權高專訪華，並參訪新疆，早已向人權高專發出訪華，並訪疆邀請。
但中方同時也指出，此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交通交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查。中方堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。
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