馬興瑞執政新疆滿月釋放發展經濟信號　神隱一週引人猜測

一個月前的2021年12月25日，廣東省省長馬興瑞被宣佈接替陳全國出任中共新疆黨委書記。如無意外，馬興瑞將延續京津滬渝4大直轄市以及廣東和新疆6個地方黨委書記由中共中央政治局委員兼任慣例，成為新入局「第一人」。

在前任張春賢柔性治疆、陳全國強力維穩之後，外界好奇馬興瑞將有何治理新疆政策如何轉變。



1月25日，人民網新疆頻道發表題為《履新滿月！馬興瑞的足跡遍佈天山南北》的文章，梳理馬興瑞的治疆「月報」。報道顯示，早在2021年12月25日任職當天的新疆「領導幹部會議」上，馬興瑞就發表講話稱，要「堅定不移促進新疆社會大局持續穩定長期穩定，決不讓來之不易的穩定形勢發生逆轉。」

之後的一個月之中，除了2022年1月22日至25日的新疆地方兩會，馬興瑞幾乎每天都有會議或者在新疆地方調研。奇怪的是，1月8日至14日這一周當中，沒有關於馬興瑞的任何公開報道。目前暫且無法找到合理解釋馬興瑞為何「神隱」一週。

2021年12月27日，新疆自治區黨委書記馬興瑞在烏魯木齊市調研。（新疆日報）

另一個讓人意外的地方是，1月27日，吉爾吉斯斯坦「卡巴爾」國家通訊社發布題為《馬興瑞履新滿月謀新局》的文章。文章稱，新疆在經歷了5年多的維穩「組合拳」，不斷完善維穩措施，標本兼治，確保了新疆社會大局持續穩定。但也讓各族民眾更加迫切期望新疆經濟和社會大發展，共享社會穩定帶來的紅利，讓新疆大地更加活躍有序。這家非中國媒體的報道，似乎在替中國官媒發聲，向外釋放馬興瑞執政期間，治疆策略將會向經濟側重的信號。

上述吉爾吉斯斯坦的媒體在文章中稱，從中國經濟第一大省調任到中國省區陸地面積之首的新疆，馬興瑞讓各族民眾感到經濟大發展的動力和期盼。馬興瑞提及的「以改革發展穩定新成效造福各族人民」、「紮實辦好民生實事，穩步推進共同富裕」、「使新疆經濟發展提高質量、增加效益、增強後勁」等，非常契合民眾的訴求。

在馬興瑞調任新疆之際曾分析認為，陳全國之後，中共必須要在繼續高壓反恐、教育轉化、文化沁潤的同時，把新疆的經濟民生就業搞上去，才能更徹底剷除分離主義與暴恐活動滋生的土壤，實現新疆的長治久安。而經濟恰恰正是新疆的一個短板，特別是在新疆治理需要大量財政投入，而美國製裁又部分阻斷了新疆經濟自身造血能力的情況下，如何在新疆區域經濟發展上需求突破，增強新疆經濟自身造血能力，提升當地民眾生活水平，就成為接下來治理新疆的關鍵議題。

馬興瑞恰恰滿足了陳全國之後中共的治疆工作需要，甚至可以說是未來數年最恰當的治疆人選。畢竟，陳全國治疆五年成功抑制了新疆暴恐事件的同時，新疆的經濟未能得到成功發展。曾主政廣東這個經濟大省的馬興瑞調任新疆，推動當地經濟上一個台階的政治期待更加合理。