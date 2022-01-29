馬興瑞接掌新疆「滿月」　吉爾吉斯官媒援引商界：像過年一樣舒暢

1個月前，馬興瑞從廣東省省長轉為履職新疆「一把手」，擔任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記，引發海內外關注。周四（27日），與新疆接壤的中亞國家吉爾吉斯的「卡巴爾」國家通訊社發布文章，聚焦馬興瑞履職「滿月」期間的調研足跡。文章又援引新疆商界人士稱，自馬興瑞主政，他們感覺就像過年一樣特別舒暢。



文章《馬興瑞履新滿月謀新局》指出，經歷5年多的維穩「組合拳」，新疆不斷完善維穩措施，標本兼治，確保社會大局持續穩定，但也讓各族民眾更迫切期望共享社會穩定帶來的紅利等。而馬興瑞在1個月間密集在烏魯木齊、喀什、昌吉、和田、阿克蘇等地州市以及多個廳局和企事業單位進行調研和座談，並曾提及要以改革發展穩定新成效造福各族人民、紮實辦好民生實事，穩步推進共同富裕、使新疆經濟發展提高質量、增加效益、增強後勁等。

就着發展，馬興瑞認為要把解決實際問題作為打開新局面的突破口，不迴避矛盾、不逃避責任，樹立正確政績觀，破除形式主義、官僚主義，沉到一線開展深入研究，聽真話、察真情，摸實摸透情況，拿出更大的勇氣和實質性舉措破除障礙，推動全年工作開好局、起好步。

疫情方面，由於各地要求使用的通行碼、暢行碼有異，各族民眾和外地遊客承受諸多不便，對此馬興瑞在新疆新冠肺炎疫情防控工作指揮部會議上強調堅持全疆一盤棋、健康碼「一碼通行」。報道又援引廣為流傳的《一個伊犁人寫給馬書記的公開信》指出，伊犁發生第四輪疫情時，外傳又要封城，有民眾更開始囤糧，但寫信者相信馬興瑞的睿智與科學精神，事實也證明伊犁州沒有封停，並認為這才是應有的社會常態，城市之所以沒有淪陷，沒有慌亂，沒有抱怨，沒有謾罵，有的是理解，是包容，是配合，是對當局的支持和信任。

而就商業方面，馬興瑞強調要營造良好的市場化、法治化、國際化營商環境，促進人流、物流、資金流、信息流便利流通。要加大招商引資力度，推動項目落地見效，落實落細支持企業政策措施，持續激發企業創新活力和發展動力，推動企業做強做大。當地商界人士表示，從馬多次的講話來看，現在的感覺就像過年一樣，特別舒暢。