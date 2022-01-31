春晚2022｜王嘉爾譚詠麟十港星登場　央視如何稱台港藝人有深意？

中國官媒央視每年一度的「春節聯歡晚會」，預定於年除夕（今晚）8時登場。今年央視節目單遲至1月30日才公布，香港藝人包括陳偉霆、王嘉爾、惠英紅、李玟、溫拿五虎等都將登台，登台港星達10位之多。

《香港01》記者整理1983年首屆春晚以來，登上央視春晚的台港藝人。其中成龍以9屆居冠，容祖兒則以7屆居次。香港藝人劉德華、張明敏、陳偉霆和台灣藝人周杰倫，則以登春晚6次並列第三。



今年央視春晚節目單遲至除夕前一週都未公布，比往年都晚，有人猜測是與2021年多位藝人接連爆發爭議事件，官方大力整治娛樂圈有關。過去能登上央視春晚的明星，被視為是有人氣又「受到官方認可」，今年在娛樂圈整治風波下，後者的意義更加明顯。有演藝界業內人士向01透露，現在各電視台、節目組在選擇香港、台灣藝人時，都會優先考量上過央視的藝人，其中春晚更是具有指標性。

今年公布的名單中，共有多達10位香港藝人登台表演。其中陳偉霆、李玟是央視春晚的常客，登春晚次數分別達6次、5次，陳偉霆更是近6年來從未缺席。但香港藝人中最獲央視青睞的當屬成龍，從1993年他首次登台以來一共登台九次，居台港兩地藝人之冠。容祖兒則以登台7次緊隨其後。

（01製圖）

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與1983年首屆央視春晚就有台灣演員登台不同，1984年香港藝人才首次在春晚亮相。該年共有3位香港藝人登台，包括奚秀蘭、張敏敏和陳思思。隔年除了奚秀蘭和張明敏再次登台，並有汪明荃、斑斑和羅文加入，登台明星增至5人。

1986到1992年，每年登央視春晚的香港藝人數量都是一至兩位。1993年的央視春晚，首創與香港、台灣、新加坡演播室連線，三地藝人也都參與主持。香港藝人梁雁翎、台灣彼時當紅的主播李慶安與藝人張小燕更前往北京春晚會場主持。該年參加央視春晚的香港藝人有6人，台灣則有8人。

1994和1996年是唯二沒有香港藝人參與春晚的年份。1999年梅艷芳也曾登上央視舞台唱《床前明月光》，她前衛的造型和舞台設計以及詮釋手法在當時引發討論，被稱為是歷屆春晚的經典表演之一。

王菲則是在1998年首度登上春晚，之後2004、2010、2012、2018年也登場，次數在香港女明星中僅次於容祖兒；容祖兒是在2005年首度登上央視春晚，第二次是2007年，2009年起連續3年登場，2018、2019年也都有她的身影。

值得一提的是，從2017年起，陳偉霆和成龍成為春晚的「釘子戶」。其中成龍連續五年登台，今年則未參與；陳偉霆今年則連續第6年登台，顯見備受春晚青睞。

從1983年到2022年整體而言，香港和台灣藝人獲邀上央視春晚的人數是上升的。(01製圖）

標註「中國香港／中國台灣」 2016年起成慣例

近年兩岸關係緊張，台灣藝人赴陸參加節目或晚會，在台灣輿論變得愈來愈敏感。以往台媒報道春晚更聚焦在藝人的演出，坊間批評大都只聚焦在央視春晚稱呼台灣藝人時，在節目單或字幕標註「中國台灣」，但近年只要參與便可被視為政治表態。《香港01》記者關注到從1983年以來央視春晚對「台灣／香港」藝人的稱呼有不同變化，其實也可以看出兩岸關係的變遷。

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1986年前的央視春晚不會在藝人出場時顯示介紹，1987年首次標註時，即會在台港藝人的姓名旁標註「台灣」或「香港」。當時正處兩岸關係破冰之際，同年台灣開放赴陸探親。從1989年到2004年，央視春晚在提及香港、台灣藝人時，不是未標註就是用「香港、台灣」稱之。

2000年，民進黨籍的陳水扁當選總統，是台灣首次政黨輪替，而兩岸關係也開始趨於微妙。春晚於2001年最後一次使用「香港、台灣」的標註，此後2002年至2004年則未標註。

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2004年3月台灣舉行總統大選，陳水扁連任總統。翌年央視春晚首次以「中國台灣／中國香港」標示春晚登台的台港藝人，2006年亦如是。不過2007年以後，連續7年則都是未特別標註的情況。直至2014年，馬英九政府執政時期，春晚再度以「中國台灣／中國香港」標示，翌年則未有標示。

2016年1月台灣舉行總統大選，民進黨籍候選人蔡英文在選前數月已聲勢浩大，被視為穩操勝券。期間舉行的2016年春晚，再度恢復使用「中國台灣／中國香港」稱之，一直延續至今。而後兩岸關係日益緊張，春晚台灣藝人登台演出不再被視為台灣明星走紅大陸、台灣流行文化強勢的證明，而是愈來愈敏感。

今年將登台的台灣藝人蕭敬騰日前接受央視採訪透露，將會帶來一首「非常有朝氣的新歌」。蕭敬騰表示，「有很多的台灣朋友，都很想念自己的家鄉，所以聽到歌曲，有機會一定要回自己的家看一看」，這番言論也在台灣引發廣泛爭議。