春晚2022｜蕭敬騰將登台　喊話台灣人「有機會回來自己的家看看」

台灣藝人蕭敬騰、張韶涵確定將在央視春晚演出，他日前接受內地媒體採訪時透露將表演一首非常有朝氣的新歌，並稱「相信很多在台灣朋友，都很想念自己的家鄉，所以如果聽到這個歌，有機會一定要回來自己的家看一看。」言論引發熱議。



據《央視》報道，台灣藝人蕭敬騰、張韶涵將登上今年的春晚。蕭敬騰是繼2011、2018年後第三次登上央視春晚舞台，張韶涵則是第四次。

蕭敬騰在接受《央視》訪問時提到，對於能夠站上春晚的舞台陪大家過年，是一件「很幸福、很驕傲的事情。「我覺得只要有這個機會就要非常地感恩、非常地珍惜，希望大家也都能夠感受到我們發自內心的一些祝福」。

蕭敬騰稱能登上央視春晚很幸福、很驕傲。（央視影片截圖）

他透露，虎年會給大家一個非常正面，非常有朝氣的新歌。蕭敬騰表示，「有很多的台灣朋友，都很想念自己的家鄉，所以聽到歌曲，有機會一定要回自己的家看一看。」言論引發熱議。

此前，蕭敬騰也因為演唱《我們同唱一首歌》而引發爭議。1月18日央視公布由台灣作詞人方文山填詞的《我們同唱一首歌》，據了解，該歌曲由台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國大陸歌手袁婭維和張杰合唱。

但因為歌曲中提到，「海峽兩岸從來是一家」、「落葉歸根」等用語，在受到國台辦公開稱讚該作品是「台灣同胞堂堂正正表達認祖歸宗的思念」的同時，亦被台灣陸委會批評是大陸的「統戰手段」，稱「此等統戰歌曲不但無法獲得台灣民眾的認同，更會增加反感度，適得其反。」引發兩岸網民熱議。

台灣藝人登春晚次數 周杰倫奪冠

21世紀初以降，台灣流行文化開啟強勢輸出時代，王力宏、周杰倫、蔡依林、S.H.E、劉謙等相繼登上春晚舞台，截至2021年，台灣藝人登台次數最多的是周杰倫，以六次居冠。排名第二的則魔術師劉謙。第三則是由王力宏、林志炫和費翔並列，3人都曾經4度登上央視春晚。2018年台灣共有包括周杰倫、蕭敬騰、林志炫等11位藝人登上春晚，人數創下歷年之最。

彼時兩岸關係未若今日緊張，在傳媒報道時多聚焦在藝人表演的節目內容，但近年隨着兩岸關係愈發緊張，台灣藝人登上央視春晚變得愈來愈敏感。（延伸閱讀：春晚2022｜台藝人登場代表「被認可」？他來6次最多王力宏排第三）