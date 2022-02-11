中國靈活就業達2億人　不宜當成績來誇耀

近日，中國網絡媒體上對靈活就業的話題討論火熱。有媒體援引中國國家統計局消息稱，截至2021年底，中國靈活就業人員已達2億人。



對這個現象持肯定態度的人稱讚中國新經濟模式的發展，有聲音將其作為一種巨大的成績來看待，但也有批評者認為靈活就業是無奈的選擇，是就業不充分的表現。批評者如環球時報前主編胡錫進說，「2億人這個數字不能當成就宣傳，它是一個現實，其中的無奈心酸肯定多於光鮮和喜悦」。

根據中國統計局的數據顯示，靈活就業已成為中國勞動力市場的一種重要就業形態。靈活就業，有別於傳統的僱傭關係，所有屬於靈活僱傭關係的勞動者都被歸類為靈活就業者。但在超2億規模的靈活就業群體中，其實也存在着新舊之分。

新的靈活就業群體比如視頻主播、網絡寫手等，是中國網路經濟快速發展的產物，對很多年輕人也確實具有吸引力，它們既可以讓年輕人釋放個性又可以由此掙錢，一舉兩得。而這種就業群體很龐大，比如2021年從事主播及相關從業人員就有160多萬人，較2020年增加近3倍。靈活就業是新經濟模式發展的產物，數字技術的發展、全面滲透以及數字平台的出現，讓供需雙方可以實現更有效的對接，進而形成新的就業市場，值得肯定。

但另一個方面，靈活就業群體中更大的一部分其實是之前的傳統行業的臨時工，比如建築工人、農民工、城市小商販、外賣員、快遞員等這些人面臨着收入不穩定，社會保障弱，前景不確定等一系列問題。而即便那些新經濟形式中的從業者，很多也是兼職或臨時職業，是沒有固定工作情況下的過渡選擇。

不應該批評靈活就業的政策，因為它確實解決了很多人的就業問題。但也不要把靈活就業的規模當做成就來誇耀，年輕人靈活就業實則為就業難狀態下的無奈選擇。要看到靈活就業背後，是這些就業人員面臨的社會保障的困難以及對長期發展的焦慮。

對社會來說，重要的是要防止靈活就業者被歧視。由於靈活就業者可能沒有那些大公司就業者那樣穩定，在就業市場中處於相對弱勢地位，因此要想辦法提高靈活就業的質量，比如建立針對靈活就業者的基本養老、基本醫療制度，儘早對靈活就業者做到社會保險的全覆蓋，切實保障該群體的權益。事實上，中國政府這兩年不斷出台保護靈活就業者權益的文件和規定，但具體在落實層面卻還有很大的工作要做，今後的重點應更多放在鞭策這些政策加緊落實上。