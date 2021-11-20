平台就業致內地工廠人才流失　製造業工資普遍較前年急降四分一

中國人民大學應用經濟學院丁守海教授代表課題組周三（17日）發布《平台就業的生成機理、風險點及對策分析主報告》，顯示憑藉收入優勢，平台就業（如外賣員、速遞員、網約車司機）對製造業工廠造成了較大的勞動力流失壓力，工廠加工資壓力大。



報告顯示，從傳統就業向平台就業的流動明顯，平台就業的從業者來源以工廠工人最多，佔25%，其次是其他平台就業者的職業轉換（20%）、服務員（15%）、建築業工人（8%），製造業工廠由此承受較大的勞動力流失壓力，且主要集中在年輕、能力強的精壯勞動力上。

通過對5081個勞動者個體樣本、700家製造業工廠樣本的調研，報告指薪酬是導致選擇平台就業的主因，得益於更高的時均工資及更長的工作時長，平台就業者一個月收入平均比工廠工人多1500元（人民幣．下同），比流動商販多500元。由於單向流動意願明顯，工廠為爭奪勞動力面臨很大的工資上調壓力，預計幅度或達每月近3000元，丁守海直言對很多工廠來說，這是不可承受之重。

另外在新冠疫情、原材料價格上漲等多重因素下，雖然僱傭人數沒有明顯下降，但製造業企業工資卻普遍較2019年急降四分之一，情況至今年上半年仍無好轉，而持續的工資低迷和隱蔽性失業令工廠員工的流失愈發嚴重。除加工資外，製造業企業普遍亦通過勞務外包來應對員工流失的壓力，外資企業、合資企業、港澳台資企業、國有及國有控股企業尤為明顯，其勞務外包的用工佔比普遍超過30%，而民營企業則僅得20%。上馬自動化生產設備也是一些企業的應對方法。

南京大學經濟學院院長、教授鄭江淮表示，報告驗證了一個普遍的擔憂，即如中國製造業不能保持合理的比重，經濟增長根基將大受影響，而未來缺乏低成本、比較完備、比較先進的自動化設備應用的中小企業都將面臨倒閉的風險。報告則認為，官方對製造業工廠要做好兩手準備，其中短期內要通過財政、金融等傳統手段助其紓困，長期則是要加快其技術進步，擺脫對低成本勞動力的依賴。