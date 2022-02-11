媒體人曹景行去世，他是極具中國知識分子風采的新聞人

2月11日，中國資深媒體人、知名評論員曹景行先生因病去世，享年75歲。首先，要對曹景行先生的逝世表示深痛哀悼。

曹景行於1947年生於上海，父親曹聚仁是民國時期著名記者、作家，和中國現代著名作家魯迅關係密切，曾於1949年後私下牽線國共和談與兩岸和平統一事宜，獲得兩岸國共高層認可。身為名流之後的曹景行，成長於中國內地，1966年高中畢業後恰逢文革爆發，1968年作為「上山下鄉」的知識青年，到安徽務農十年。1978年，即鄧小平決定恢復高考的次年和中國改革開放元年，曹景行考入復旦大學歷史系。1982年畢業獲學士學位，曹景行到上海市社會科學院世界經濟研究所工作，主要研究美國農業及美國與亞太地區經貿關係，任助理研究員。

曹景行夫婦舊照。 （澎湃新聞）

1989年，曹景行移居香港，應聘做《亞洲周刊》撰述員，歷任撰述員、編輯、資深編輯，副總編輯。之後又兼任香港《明報》主筆，負責寫社論和評論。他是由中國內地背景的人擔任香港主要媒體的主筆，在當時非常困難，即便今天這種偏見在香港依然存在。

1997年曹景行出任香港傳訊電視中天新聞頻道總編輯。傳訊電視是當時全球第一家播報鄧小平去世新聞的媒體。他當時參與了鄧小平去世新聞的報道與評論工作。

1998年，曹景行轉入鳳凰衛視，曾任鳳凰衛視資訊台副台長兼言論部總監，先後主持及主講《時事開講》、《口述歷史》等節目，獲得不少好評。2005年，曹景行又在位於北京的清華大學新聞與傳播學院擔任高級訪問學者，先後主講或聯合主講《電視新聞評論》、《電視新聞專題》、《大眾傳媒與國際關係》、《高級新聞評論》、《鏡頭下的戰爭與國際關係》等課程。2009年2月，曹景行開始在中國中央人民廣播電台新聞綜合頻率中國之聲早間黃金時段，每日評述國內外時事新聞。

2020年8月，曹景行罹患胃癌，手術切除了五分之四的胃和周邊已擴散的淋巴，後又發現肝癌，又進行手術與放化療，直到2022年2月8日病情突然惡化進入ICU搶救。期間，曹景行一直心態樂觀，積極配合治療，也沒有停下手頭的工作。患病期間，他在公眾號「文匯筆會」上發表文章寫道：「生癌與治療，讓我第一次直面並認真思考生與死的問題。這時翻看父親的《浮過了生命海》，會出現一種隔世隔代同他對話的念頭，還想寫下一些文字，或以『我也浮過生命海』為題出書。」

他還寫道：「我也浮過了生命海，還在掙扎上岸，過程辛苦，但也很值得。每天都有新的體會，每天都從遭遇到的人和事中獲得新的感悟。生命的力量實在頑強，科學的發展已讓『帶癌生存』變成越來越多人的現實狀態，甚至可以『帶癌工作』。」

曹景行晚年工作照。（微信＠文匯筆會）

據熟悉曹景行生前為人為學的人描述，曹景行先生是一位知識淵博，為人謙和，中道理性，具有社會關懷，對於中國文化有相當體認的媒體人。作為曹景行先生在《明報》和傳訊電視的前老闆，于品海先生講述曹景行時說：「曹景行是中國改革開放之後第一批新聞媒體從業人員和知識分子的代表性人物，是一個極具中國知識分子風采的新聞人。跟他多年的合作，看到了內地新聞人的開放、學養、積極、大局觀，對國家的關懷，對世界的熱情，對歷史的尊重，對人文價值的擁抱，是年輕一代的新聞人應該學習的榜樣。他的去世是世界的損失。」