武漢防疫干將赴深圳　港澳辦和衛健委角色吃重

隨着習近平專門就支援香港抗擊第五波疫情工作作出公開指示，港澳辦、衛健委協調支援香港防疫的工作得以強化。國務院港澳辦是中國中央政府授權專責處理香港事務的機構，國家衛健委是專門處理包括疫情防控在內的公共衛生事務的部委。2月12日，在深圳召開的第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，港澳辦、衛健委的有關負責人便都出席。

習近平在指示中強調：「香港特區政府要切實負起主體責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。」這說明在習近平看來，香港疫情已經相當嚴重，故要「把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」。這也是過去兩年中，繼武漢疫情期間習近平曾作出密集的指示批示後，他唯一一次專門針對特定地方防疫所作出的公開指示，既反映出香港疫情的嚴重，又展現對於香港的情誼和關心。

習近平的公開指示作出後，專門負責港澳事務的中國國務院第一副總理韓正旋即要求「中央有關部門和廣東省抓緊解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項」。2月16日，中國國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持召開支援香港抗疫工作協調會，成立若干工作組負責與香港特區政府對接，逐項解決香港特區政府提出的有關請求援助事項。同日參加該次防疫會議的還有中國國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝及其率領的團隊。2月17日，王賀勝又召開專家工作組會議，指導廣東省於當日派出第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組以及移動核酸檢測車進入香港。據新華社消息，王賀勝下一步將陸續組織協調衛生健康系統各方資源，協助香港防疫。

王賀勝的履歷不同尋常，他不僅是中國國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長，專門負責全國疫情預防控制工作，而且他曾在兩年前武漢疫情十分嚴重的時候臨危受命，空降湖北，擔任中共湖北省委常委和湖北省衛健委主任，參與指揮武漢防疫。2021年4月，他離開湖北，出任新組建的國家疾病預防控制局局長。過去將近一年時間，他多次帶領團隊，在各地開展疫情防控檢查指導工作。如今，由這樣一位防疫干將專門在深圳組織協調衛生健康系統各方資源支援香港抗疫，說明中國政府對於香港防疫的重視和關心，接下來更多防疫資源將進入香港。

以上種種，意味着中國國務院港澳辦、國家衛健委會在香港防疫工作中扮演比較吃重的角色，甚至提出更多專業的防疫建議，以幫助香港早日成功控制住疫情。當然，這無疑都是在「一國兩制」框架下，香港本地具體領導協調工作還是會由特區政府負責。關於這一點，習近平的指示已經說的很清楚，「香港特區政府要切實負起主體責任」，「中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作」。這也是為何同樣是對地方疫情防控工作作出的專門指示，兩年前習近平指示武漢防疫時的內容相對具體，直接提出工作指導，但在指示香港防疫時，內容則主要是總體要求，不涉及具體工作。這反映出內地和香港的「兩制」之別，顯示出中國政府哪怕在香港疫情的嚴重程度已經明顯超出香港特區政府的應對能力的特殊時刻，都還是希望儘可能遵循和維護「一國兩制」的原則，所有來自內地的防疫力量只是限於「全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作」的角色。當然，因為香港疫情的嚴重程度和來自內地支援力量的持續增加，國務院港澳辦、國家衛健委的角色分量和發揮的作用，自然會因應現實需要明顯增加。

以目前的防疫形勢來看，中國國務院港澳辦、國家衛健委和香港特區政府已經形成分工。國務院港澳辦應該主要扮演協調角色，既協調來自香港的請求援助事項，又協調內地防疫資源和香港特區政府的對接，香港缺什么，需要什么，港澳辦就協調什么，從而在香港防疫危急時刻發揮香港和內地的銜接作用。國家衛健委，顧名思義，自然是根據香港特區政府的請求和港澳辦的協調，組織各方防疫資源支援香港，給出專業指導意見。畢竟，當前香港疫情的嚴重程度已經超出預期，港府根本難以獨自應對，反倒是國家衛健委，曾成功應對兩年前同樣是超出湖北省預期的武漢疫情，而后又在各地處理零星爆發的疫情，防疫經驗非常豐富，既恰好可以彌補香港特區政府經驗缺乏的短板，又能調集內地醫療資源有力支援香港。在這個過程中，肩負主體責任的香港特區政府負責所有防疫措施的落地，而這背后離不開國務院港澳辦的積極協調與國家衛健委的專業指導和調集的醫療資源。