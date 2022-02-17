孫春蘭「沒來」，習近平「來了」！｜于品海

國家主席習近平就香港疫情的指示，香港人聽見了，而且必須做到。不只是因為這是國家主席的要求，更重要就是他所講是科學、合理、專業的話，而且可以拯救我們的生命和生計。



事實擺在眼前，香港淪陷了。為什麼？因為疫情的防治工作沒有做好。



堅持動態清零只因生命壓倒一切

香港缺乏資源？絕不！但沒有將資源準備好，因為沒有危機意識，沒有底線思維，輕視了疫情。香港缺乏防治疫情的人才？絕不！香港的醫療體系先進，醫療人員很負責任，參與防治工作的大多數人都願意為香港出一份力，但如果沒有計劃，沒有部署，沒有組織，他們也只能事倍功半。香港政府缺乏市民的支持？絕不！香港人可以說是任勞任怨，嘴巴有時候會埋怨幾句，但在關鍵時刻，大家都會顧全大局，重視這個家，更不願意疫情傷害到自己和家人、朋友。

參與防治工作的大多數人都願意為香港出一份力。(莫家文攝)

香港是個多元社會，一定還會有人語不驚人死不休，我們應該當這種聲音是大風吹過夾帶的沙塵，擾人卻無傷大雅。香港只有一個選擇，就是「動態清零」。昨天宣布的確診數字已經超過四千，死亡人數亦開始上升。事實擺在眼前，香港每天確診超過一萬人、死亡超過一百人的景象已不再是難以想像！就算是希望與英美看齊的那些人亦應該知道，「與病毒並存」的建議到最後將會被香港人唾棄。只有團結一致抗疫，渡過難關，才是負責任和理性的態度。

習近平的話是說給全香港市民聽，當然亦是說給香港政府聽，更是說給行政長官聽。他要求管治團隊必須承擔防疫抗疫責任，而且是關鍵和最重要的角色，所謂「主體」，就是這個意思。什麼是「當前壓倒一切的任務」？就是不要再考慮其他選項或工作，更不要七嘴八舌，解決不了疫情的防控，其他事情都不用想，包括經濟。香港人流行一句俗語「有錢你都無命使」，亦就是生命是「壓倒一切」的意思。

團結——習近平指示的題中之義

習近平的話還有一層重要含義：大家要團結——立場要統一、認識要統一、行動要統一。立場就是動態清零；認識就是消滅不了疫情，其他都免談；行動就是全民檢測、收容所有確診者、隔離所有密切接觸者、治療所有病人、做到接近100%的疫苗注射人口比例、追蹤所有確診者的社交軌跡，不留一處縫隙，不丟失一條線索。

大家都知道，一旦內地的龐大機器啟動，連美國、歐洲和俄羅斯都不會小覷其能量，香港更沒有必要頂風作案或陽奉陰違。更何況內地的部署都是要幫助香港解決困難，香港會有損失嗎？經過2019年的社會騷亂以及之後的變化，如果還有人認為中央鞭長莫及，那就是自欺欺人。中央在疫情防控的介入是因為香港發生比騷亂更重大的挑戰，生命受到挑戰，社會穩定受到挑戰。這個挑戰是即時的和全面的，沒有商量或猶豫的空間，必須行動起來，任何阻礙這項安排的力量，都會被迎頭痛擊，甚至被消滅掉。

習近平這次作出指示，是繼武漢之後又一次專門針對疫情發令，重要性毋庸置疑——就算是2019年香港發生騷亂，中央都沒有以他的名義發表過類似講話。在中共的政治生態中，這並不會隨意發生，而是根據特定流程將重大事件傳達給所有部門的手段，是要求所有人行動起來的號召。香港政府與社會可能不習慣這種溝通方式，但大家應該習慣一下，因為它對香港有好處，而且在重要時刻會解決我們的煩惱。當然，習近平亦是迫不得已，因為情況實在嚴重，如果香港政府不是看似束手無策、手忙腳亂，估計中央不會輕易這樣做。

全民檢測是所有行動的關鍵一步，不是做一次，而是要多做，要長期保持這種檢測能力，直到疫情完全受控。就算疫情結束，香港也要保證這種能力隨時用得到，因為就算100年之內不再發生疫情，但為了那個「萬一」，我們時刻都要做好準備。做好疫情個案的追蹤同樣是重要和關鍵的。政府在不斷增加追蹤部門的人手，但當確診數目過千，甚至是過萬，人手便捉襟見肘，不勝負荷，這就突顯了電子工具的價值。我多次提出，獲得這樣的工具不困難，做好這種工具的隱私管理，同樣不困難，只要承擔主體責任的官員下定決心就可以做到。

中央注入能量 香港也須分秒必爭

很多人憂心政府內部存在不同觀點，甚至存在議而不決的情況。以灣仔會展中心為例，曾經傳出行政長官顧慮使用它作為防控疫情設施，可能影響特首選舉，或影響經濟復蘇之後的發展。這種憂慮沒有必要，更不應該因此而導致確診者滯留家中，繼續擴大病毒傳播。當確診病人竟然躺在醫院入口的病床，甚至躺在擔架上，被擱置在臨時搭建的帳篷裡，那是何等恐怖和讓人沮喪的景象，但它已經在香港發生。我們不再有任何理由去高談闊論，必須分秒必爭，提供資源和設施，應對和解決問題。

明愛醫院病床放到戶外。（張浩維攝）

根據《香港01》這段時間研究的網上數據，盡快將疫情控制下來是市民的共同願望，任何違背這種要求的說辭都會被「追殺」。習近平的指示就是要排除一切障礙，聚焦於疫情的防控。香港政府沒有任何選擇，必須落實他的要求。

孫春蘭還沒有來，習近平「來了」，他帶來的決心和魄力就是香港缺乏的，既然如此，大家必須專心利用這種決心和魄力所帶來的能量，處理好疫情，支持香港政府全面投入抗疫，保障香港市民的生命，一個不能少。