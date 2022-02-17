武漢疫情後唯一一次　習近平公開指示香港防疫傳遞何種信號

日前，面對香港疫情持續惡化，每日新增數千宗確診個案的嚴峻形勢，國家主席習近平就支援香港抗擊第五波疫情工作作出公開指示。習近平說：「香港特區政府要切實負起主體責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。」習近平還委託負責港澳事務的國務院第一副總理韓正向特首林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷。

緊接着，韓正批示要求「香港特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平總書記的重要指示精神」，並指示「中央有關部門和廣東省抓緊解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項」。2月16日，國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持召開支援香港抗疫工作協調會，「專門研究貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和中央支持香港抗疫的具體措施」，併成立若干工作組負責與香港特區政府對接，逐項解決香港特區政府提出的有關請求援助事項。這說明隨着習近平作出指示後，內地支援香港防疫的工作已被明顯強化，預估接下來會有更多內地防疫力量參與支援香港本地防疫。

查詢中國官方媒體的公開報道可以發現，今次習近平對於香港疫情防控工作的專門指示，是2019年底武漢首先大規模爆發疫情習近平密集批示後，唯一一次專門針對特定地方防疫所作出的指示批示。

兩年多前的武漢疫情是中國首次遭遇新冠肺炎疫情，經驗不足，對病毒傳播規律和特性缺乏認識，武漢官方初期的防疫工作又漏洞百出，導致疫情一度快速擴散，形勢非常嚴峻。2020年1月20日，習近平正式專門就武漢防疫作出公開指示：「湖北武漢市等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作。目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。各級黨委和政府及有關部門要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，制定周密方案，組織各方力量開展防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。要全力救治患者，儘快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。要及時發布疫情訊息，深化國際合作。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。」可以看出，習近平不僅認為防疫工作十分緊要，而且直接提出具體工作要求，涉及患者救治、查明傳播原因、訊息發布、輿論引導等方面。

2020年1月25日，習近平又主持召開中共政治局常委會，研究疫情防控工作，決定成立國務院總理李克強領銜的中央應對疫情工作領導小組，並向湖北派出中央指導組，要求國務院聯防聯控機制充分發揮協調作用。後來，習近平又對軍隊支援武漢防疫作出指示，並在調研北京時強調「重大考驗面前，更能考察識別幹部」。總之，隨着當時武漢疫情一度日趨嚴重，習近平對於防疫工作愈發重視，多次召開會議研究防疫工作，提出具體要求，並在2020年3月去武漢考察防疫工作。

武漢疫情成功控制之後，雖然查詢中國官方媒體時常可見內地各省市召開會議學習落實習近平、李克強的指示批示精神，但並未看到習近平專門針對某一省市的防疫指示批示。哪怕是不久前的西安封城，被中國內地輿論視為繼武漢之後，又一個千萬人口級別的國家中心城市因為疫情防控而封城，但沒有看到習近平公開的專門批示。當然，這有可能是因為當時西安疫情整體可控，嚴重程度遠不及武漢。

但現如今，習近平專門針對香港防疫作出公開的指示，這至少說明兩點。一是在習近平和中國政府看來，當前香港疫情形勢相當嚴峻，可視作武漢疫情之後最嚴重的疫情。二是展現國家、內地和香港的同胞情誼和命運相連，就像2022年2月10日中國國務院港澳辦發言人在記者會上所說的：「危難時刻，祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應。香港市民的生活物資一定會得到及時、充足的保障。內地人民和香港同胞心連心、手牽手，一定能夠早日戰勝疫情。」

值得注意的是，不同於習近平在武漢疫情期間作出的指示批示，直接對防疫工作提出具體指導，今次習近平對香港疫情作出的指示主要是總體要求，不涉及具體工作。這說明內地和香港有着「一國兩制」的區別，香港防疫要遵循「一國兩制」原則，香港特區政府會承擔主體責任。當然，這並不妨礙隨着中國內地支援工作的升級和強化，國務院港澳辦和衛健委會在「一國兩制」框架下，因應支援工作的需要發揮更多作用，提出更多專業建議，以幫助香港早日控制疫情，回歸社會常態。