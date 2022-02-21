恢復雙休——馬興瑞新政第一步？

日前，來自新疆生產建設兵團一名作家的消息稱，馬興瑞主政新疆後，已經恢復政府事業單位的「雙休」，這或可以視為新疆邁向正常化的第一步。2月16日，新疆召開自治區政法隊伍教育整頓總結會，新任新疆黨委書記馬興瑞談及維穩，表態要健全基層減負常態化機制，關心關愛政法幹警，把暖警愛警惠警各項措施落到實處……同時堅決反對形式主義、官僚主義。

結束陳全國主政的5年，馬興瑞新政有望漸次展現。

2009年「7·5」騷亂後，中共治疆策略幾經調整。2010年時任湖南省委書記張春賢入疆，接替執行鐵腕政策的王樂泉推行「柔性治疆」新政，大幅改善新疆民生、經濟。不過，這一系列舉措並沒有改變新疆暴恐襲擊事件頻繁的狀況。

2016年8月，因治藏頗有聲譽的陳全國北上，接棒張春賢，率先喊出「在新疆，沒有穩定一切皆為零」的口號，採取高強度維穩措施，綜合打擊遏制極端主義蔓延，社會治安大為改善，連續數年暴恐事件零發生。

但是，新疆的社會安定被認為是以超過的維穩成本來換取的，這其中就包括新疆黨政官員、公安民警武警甚至事業單位在編人員被要求放棄「雙休日」連軸轉值班，參與到全民維穩當中去，這不僅造成了社會秩序某種程度的紊亂，不利於經濟社會秩序的正常化，而且也容易造成基層人員超負荷工作，身心備受考驗。

因此，一直有網絡聲音呼籲新疆恢復「雙休日」，哪怕每周休息一天。比如2019年公務員培訓機構論壇發問「新疆公務員周末為什麼不休息」，獲得的回答即稱，「現在基層單位基本都要值班的，包括周末，還要下鄉什麼的……」

也有聲音抱怨，「不公平，我們新疆連正常的雙休日、節假日都沒有，你還要休2.5天。強烈要求國務院落實新短公職人員的雙休日、節假日的休息。他們是人不是機器！」云云。

2021年年末，陳全國完成使命，另有任用，原廣東省長馬興瑞開始主政新疆。當時，新疆自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜評價陳全國：「到新疆工作以來，面對嚴峻複雜的形勢，……牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，推動新疆工作取得了重大成效。」

馬興瑞走馬上任後走訪烏魯木齊社區、行政機構，外界普遍預期在新疆大局既定的成績，馬興瑞有望改弦易轍，令新疆走出高壓維穩的緊張氛圍。

2月16日，馬興瑞參加自治區政法隊伍教育整頓總結會，要求努力開創全面依法治疆的新局面。在此次會議中，馬興瑞儘管同樣要求全面推動反恐維穩法治化常態化，壓緊壓實各級政法部門特別是公安機關的直接責任、具體責任，但同時也呼籲「健全基層減負常態化機制，關心關愛政法幹警，把暖警愛警惠警各項措施落到實處……堅決反對形式主義、官僚主義……」

而與此同時，新疆生產建設兵團出身的新疆作家王大豪近期頻繁刊文，披露新疆正在發生的一些變化，盛讚馬興瑞的魄力和擔當。他提及最近了解到的情況包括，居民小區限制人流的轉轉門正在被拆除，2月11日伊寧的基層工作人員和烏魯木齊的社區工作人員也都反饋可以雙休了，王大豪在文章中稱「恢復幹部雙休，將會產生非常深遠的影響。至少幹部隊伍穩定了，辭職會大幅減少，工作效率會大幅提高。很多準備離開新疆的人願意留下來了，很多新疆人對在內地上學的孩子可能不再說『你永遠不要回來』。」

接下來，新疆或有更積極的變化，當然馬興瑞可能要承受極端主義反彈的巨大壓力，但是新疆「正常化」勢在必行，早晚都要邁出這一步。