紐約州最高法院要求郭文貴交付1.34億欠款和罰款　最後限期已至

2月9日，紐約州法院簽署最終判決郭文貴必須在判決書發布之日起5個工作日內繳清1.34億美元，如不按期交付，法庭將行使紐約法第753條，以民事藐視法庭進行罰款和監禁審理。



2008年，郭文貴曾從太盟亞洲機會基金（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund）借貸3,000萬美元，但從未償還這筆貸款。累積多年後，該筆欠款已經高達1.16億美元。

對此，紐約州法院法官奧斯特拉格（Barry Ostrager）2月9日裁定，郭文貴違反先前的法庭裁決，隱匿價值數十億美元的資產，其中就包括將名為 「梅夫人號 」（Lady May）的超級豪華遊艇藏在美國管轄之外的巴哈馬。

紐約法院文件指出，「郭文貴和他的同夥安排『梅夫人號』遊艇在2020年10月初駛往佛羅里達，此後再駛往巴哈馬，隨後的判決命令郭文貴將遊艇駛回美國水域，否則將面臨每天50萬美元的罰款」。郭文貴的律師席格爾（John Siegal）沒有對法庭的最新裁決發表評論。

2018年，郭文貴與班農出席一場新聞發布會時的畫面。（Getty）

根據法庭文件記錄，郭文貴否認自己擁有「梅夫人號 」遊艇。但是法庭認定郭文貴對這艘遊艇有支配權和控制權，也因此做出決定，限制郭文貴將這艘遊艇開出法院管轄範圍。

該遊艇曾在2020年一度受到熱議。當年8月，特朗普原首席策略師、美國民粹領袖班農（Steve Bannon）受到聯邦指控，在被逮捕時正身處「梅夫人號」。班農被捕後，郭文貴發表聲明，表示兩人在為中國爭取自由與民主上是「強大的盟友」，但強調自己與班農遭起訴一事無關。

除了在美國面對官司以外，郭文貴在中國被指控犯有賄賂、欺詐、洗錢、綁架和強姦等不法行為。據英國《獨立報》報道，郭文貴在同美國極右翼智庫安全政策中心（Center for Security Policy）戰略政策高級分析師沃勒（ J. Michael Waller）連線時透露，他可能會去日本或者英國。