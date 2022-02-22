烏克蘭局勢︱蔡英文把兩岸帶上絕路　烏克蘭教訓就在眼前

烏克蘭局勢一夜生變，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏東的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，並簽署命令要求軍隊執行「維和任務」。與此同時，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將訪問台灣，恐將令台海局勢雪上加霜。台灣學者認為，烏克蘭是台灣的借鏡，台灣生存之道在於處理好與大國關係，警惕民進黨政府激化兩岸關係的做法，將台灣帶上火車相撞的絕路。



台灣「兩岸發展研究基金會」2月22日上午舉行《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發表會，曾任台國安會秘書長、陸委會主委的蘇起，以及曾任台陸委會副主委的中國文化大學社會科學院院長趙建民應邀出席，兩人就烏克蘭情勢與蓬佩奧訪台前夕的兩岸關係發表看法。

蘇起替烏克蘭感到悲傷，因為烏克蘭夾在兩個大的勢力中間，沒有處理好跟大國的關係，投靠了一個虛胖且鬆散的鄰居，結果另一邊鄰居實力更強、意志非常堅定，所以面臨國家被分裂。

蘇起認為，台灣要學日本與韓國，他們也是夾在兩個大國中間，但他們可以處理得很好，台灣偏偏要走一條跟現在烏克蘭一樣的道路。蘇起提醒，蔡英文雖然學了很多小聰明，避開風險、避開撞車，但火車最後還是會相撞的。

趙建民分析，當前國際局勢非常危殆，普京宣佈烏克蘭是「不可分割的一部分」，使得烏克蘭危機立刻上升。烏克蘭情勢發展到目前為止，有兩個贏家和兩個輸家。第一個贏家是美國，美國的戰略目標是要壓制俄國、控制住北約（NATO），擴大在附近區域的影響力，也強調絕對不戰爭、和平解決問題。美國以上目標全部都達成了，把俄羅斯刻劃成好戰分子，非常成功。

第二個贏家是俄羅斯，俄羅斯的戰略目標要追求偉大復興，現在有機會可以局部成功。另一個目標是把烏克蘭芬蘭化，第三個是要提升大國形象，到目前為止不費一兵一卒全部達成。2015簽的《新明斯克協議》，最低標準是把烏東中立化，進而把烏東變成俄羅斯的勢力範圍，現在加碼有可能把整個烏東拿下來，像八年前的克里米亞一樣。

趙建民所指稱的兩個輸家，一個是歐盟，歐盟的經濟是俄羅斯的十倍，德國的GDP是俄國的兩倍，法國的GDP則是俄國的一倍半，可是法國總統日前到莫斯科會談，「長桌外交」給外界一種去朝見的感覺。歐盟完全沒有展現意志力來對付強權，主張的「諾曼底模式」（Normandy Format）也是失敗的。最大輸家則是烏克蘭，經濟一塌糊塗，總統一點辦法都沒有，也沒有自主性，未來還有可能走向芬蘭化。

2014年烏克蘭親歐示威後，基輔政府轉為顯著親歐，東部地區頓涅茨克和盧甘斯克卻仍然以親俄為主。在俄羅斯承認兩地獨立後，當地民眾揮舞俄羅斯國旗慶祝。（AP）

烏克蘭局勢給台灣什麼啟示？趙建民認為，台灣跟烏克蘭太像了，都有一個很大的對手在邊上，而且歷史上都有很大恩怨。更像的地方在於，這兩個小的一方，都以刺激對方的民族主義作為執政工具，不管後果，如今烏克蘭的後果已經來了。

趙建民進一步提醒，可是烏克蘭人口是台灣的兩倍、土地是台灣的16倍，中國大陸的GDP跟人口恰恰都是俄羅斯的十倍，拜登（Joe Biden）說不會出兵烏克蘭、也不會撤僑，因為有可能會引發第三次世界大戰。很多人說台灣跟烏克蘭不一樣，因為台灣地位重要，美國與西方肯定會來救台灣，趙建民表示對此說法很難理解。

趙建民預測，未來台灣非常有可能烏克蘭化，烏克蘭模式呼之欲出。假如解放軍在福建沿海陳兵100萬，軍機一直飛過海峽中線、壓過台灣領空，國際將絡繹於途到北京，不會到台北的，只會打一通電話通知台北他們做了什麼決定。更何況，美國是不會要戰爭的。

趙建民也提出警訊，台灣一直在加深仇中，他反問「抗中怎麼保台？抗中死得比較快」。現在民進黨政府的政策一方面激化兩岸，二方面是把警報器全部拆掉，比烏克蘭還危險。而且把所有提醒台灣要緊張的聲音都扣上帽子，總統府還說不要用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣，等於是把所有警報器都拆除。烏克蘭至少知道要怎麼保護自己，但台灣一天到晚踩油門往前衝，未來恐怕變成烏克蘭3.0版。

美國前國務卿蓬佩奧將於3月2日至台灣訪問四天，並將拜會蔡英文與台副總統賴清德。圖為2021年4月中國大陸禁止台灣菠蘿進口後，蓬佩奧在推特發文支持台灣菠蘿乾。（Twitter@MikePompeo）

在烏克蘭情勢緊張之際，美國前國務卿蓬佩奧即將訪台，預料將對台海局勢帶來衝擊。對此，蘇起認為，蓬佩奧來台灣就是要給蔡英文打氣，也是互相取暖，因為兩人都需要對方。蘇起強調，念國際關係的人都知道現在的局勢是「東昇西降」，美國越來越困難，大陸只是還沒有很正式、很直接對美國施加壓力，但美國又不甘心，要做最後一搏。美國有台灣這個送上門的棋子，當然不會放棄。

北京又將如何應對蓬佩奧訪問台灣，蘇起表示，習近平的重點在二十大，不是台灣問題，假定今天訪問台灣的不是蓬佩奧，而是一個現任的官員，可能就會把台灣問題立刻提到日程表上來。蓬佩奧是卸任的官員，大陸會很生氣，但是不會做出太激烈的反應，可是這筆帳遲早會算的。

蘇起解讀，習近平的做法跟普京不太一樣，到目前為止還是非常堅定、但一步一步來，不會像普京這樣迅雷不及掩耳的出手。蘇起重申其研判，他認為今（2021）年兩岸發生軍事衝突的可能性不高，但明（2023）年就非常難說了。所以蓬佩奧跟蔡英文算準這一點，選在這個時候訪問台灣，看似避開風暴、避免挑起爭端，但只是讓兩岸更往絕路上走。蘇起語重心長地說，烏克蘭的教訓就在眼前，台灣要看看烏克蘭，處理好跟大國的關係，這才是台灣的生存之道。