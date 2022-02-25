對烏克蘭「感同身受」　台灣裝傻的豈止蔡英文

俄烏衝突烽火連天、瞬息萬變。針對烏克蘭情勢變化，蔡英文在聽取台國安會簡報後，做出持續強化台海軍事動態因應整備等指示。在此之前，蔡英文在談及烏東危機升級時曾表示「台灣面對中國大陸威脅，對烏處境感同身受」，引來大陸國台辦人發言人馬曉光批評「自作多情」，而大陸外交部發言人華春瑩也回應，「台灣當局有些人借烏克蘭問題來蹭熱點和碰瓷是不明智的行為」。



從台灣藍綠政治人物以及網路輿論來看，俄烏戰事的進展確實受到台灣相當大的關注，而且很自然地將台海情勢代入其中，把台灣和烏克蘭同視為被「惡鄰」欺壓的「受害者」。因此，其實台灣對烏處境「感同身受」的絕對不止民進黨蔡英文，國民黨更是「人同此心，心同此理」。差別只在於前者側重放大中國大陸「併吞台灣」的「野心」；而後者強調對於西方和美國兩手一攤的痛心疾首，例如朱立倫2月24日晚間在Facebook發文，便以「國家安全絕不能假手他人」作為訴求。

無論是蔡英文主張的「台灣絕非烏克蘭」，還是朱立倫訴諸的「台灣絕不能成為下一個烏克蘭」，看似立場相左，但不約而同都透露出根源於與北京之間敵我意識的危機感，兩者最大的前提都是「保台」。前者安撫民眾台灣重要性高於烏克蘭，言下之意即美國必會出手相救；而後者則透過「捍衛中華民國」的口號，尋求兩岸不交惡對抗以達到維護台海和平的目的。然而，透過一番危機民粹動員，除了加深台灣民眾將普京（Vladimir Putin）等同於習近平的印象，以及強化中國大陸對台武力威脅的既定認知之外，藍綠依舊無人把兩岸關係的本質與台海緊張的癥結說白說透，兩岸之間的困境與危機非但無法得到化解，反而把結打得更死更深。

▼蔡英文稱對烏東局勢「感同身受」，藍綠政治人物紛表態：

此前大陸官媒《人民政協報》點名批評國民黨立委林為洲與陳以信兩人是「暗獨人士」，雖然後來已撤文，但仍引來國民黨一連串的反擊，包括主席朱立倫在內，都怒不可遏的搬出「我們都是中華民國派」這面盾牌。台媒《中國時報》後來刊發一篇《國民黨人在裝傻》的評論文章，作者王欽一針見血地指明國民黨該戰術的問題所在：「每個裝傻充愣的國民黨人自己最清楚，他們很多人所說的中華民國就是台灣，那在這個意義上，中華民國不過就是一個符號，對大陸而言，台獨、華獨都是獨，這些政客總是搞不清楚，大陸反的是獨，而不是台灣。」

事實上，台灣對烏克蘭情勢紛雜的看法，背後所透露出來對兩岸問題的認知，裝傻的豈止只有國民黨，更包括「台灣隊長」蔡英文所領軍的「抗中保台」集體民意。兩岸與烏克蘭最大的不同，在於台灣問題是中國內戰的遺緒，也因此以「一個中國」為首要內涵的「九二共識」，才會成為兩岸政治互信的重要基礎；換句話說，兩岸的和平或戰爭，都維繫在「一中」身上，就算不斷抬出各種五花八門的政治符號或象徵，只要掏空或譭棄「一中」，便是對台海現狀的破壞，甚至是挑釁。

台灣最新民調顯示，有六成三台灣民眾認為，當俄烏爆發戰爭之後，中共不可能發動對台戰爭。（台灣民意基金會官網）

民進黨拒絕接受「九二共識」，實則是對「一個中國」的拒絕，但僅靠一己之力又難以撼動台灣在國際上的「一中」現實，從而相準美國遏制中國的戰略時機，心甘情願化身為一枚棋子，買鉅額軍火還不夠，還得再吃萊豬與福食，把美國引入台海作為安全屏障。而國民黨的做法，則是在選舉政治的壓力牽引下，一方面同樣出現要翻篇「九二共識」的主張，二方面藴釀回歸「親美反共」路線，積極尋求與美國的關係，宣稱是要藉此撕掉「親中賣台」的標籤，實質上所思所想恐怕還是要「以美製陸」，在「維持現狀」面前把「一中」藏得越深越好。

在朝的民進黨與在野的國民黨，基本都把「兩岸一中」視為洪水猛獸、票房毒藥，因此巧妙地把兩岸問題的本質取代為「中國威脅」，也令台灣社會陷入只要獲得美國及其盟友的支持，台灣自然能夠威嚇退阻北京的「文攻武嚇」，得以永保太平。「台灣民意基金會」2月22日公布的最新民調，在烏克蘭危機的效應下，台灣依然有高達六成三的民眾認為中共不可能「武力犯台」。該民調說明一件事情，即在「親美一面倒」的執政路線，以及「安全靠美國」的藍綠共識之下，多數台灣人的打從心底認為中共不過是一隻「紙老虎」罷了。

「中共是紙老虎」的集體心理，成為台灣政客最佳的麻醉藥，持續在兩岸問題上「裝傻」，只要靠着「親美」與「芒果乾」（「亡國感」諧音）兩招，就能確保在台灣的政治利益，帶着整個台灣社會迴避兩岸的本質性問題，甚至是往另一個危險的方向去尋求「解答」，當然莫不對烏克蘭「感同身受」，同時又沉醉在「親美抗中」的快感，迷失在矛盾之中。台灣的安全勢必是要靠自己，但靠自己的意思絕對不該被誤導為在美國的保護下奔向台獨，而是直面、正視兩岸「一中」的本來面目，才是遠離戰火、確保和平的唯一鎖鑰。