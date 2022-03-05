兩會觀察｜習近平「到團組」的警告之言

中共每年一次重要政治大事——全國兩會已經拉開帷幕。按照慣例，中共中央政治局常委們會分頭到一些地方團組，同人大代表、政協委員們面對面交流，共商國是。

在很多人看來，常委「到團組」是每年兩會的重頭戲。從他們在團組的講話，往往可以看出當年中南海的發展思路和關注焦點。他們不僅會對政府工作報告中的重要議題做進一步闡釋，同時也會有針對性地談及區域發展規劃思路。不過，作為中共總書記的習近平，期間對政壇一些嚴重問題的批評也並非罕見現象。

「這個賬總是要算的」——內蒙古反貪倒查20年

2021年3月5日，在內蒙古代表團參加審議時，習近平談到能源腐敗問曾說過一句應該讓貪腐官員驚心的話，「當共產黨的官，當人民的公僕，拿着國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易，這個賬總是要算的。」據說當時會場一片寂靜。

2021年3月5日，習近平參加內蒙古代表團的審議。（新華社）

此前一年的2020年4月，中紀委官方網站的一篇文章透露，內蒙古涉煤腐敗問題已經引起了習近平的重視，且習對此有「重要指示批示」。之後，內蒙古政壇在當地展開「倒查20年涉煤腐敗」專項行動，多次出現「N連發」——多名官員同時被查。這些被查的官員大多涉及煤炭領域腐敗。

「你們各級領導也唬不了我，我就是從貧困地區出來的」——警告脱貧過程中西部官場

2019年3月7日，在參加甘肅代表團的審議時，習近平一一列舉脱貧攻堅中存在的各種官場問題，比如「虛假式」脱貧、「算賬式」脱貧、「指標式」脱貧、「遊走式」脱貧……對中共官員警告：「行百里路半九十，不要搞那些急功近利、虛假政績的東西，現在就要敲打，防患於未然、防微杜漸。」

2019年3月7日，習近平參加甘肅代表團的審議。（新華社）

「你們各級領導也唬不了我，我就是從貧困地區出來的，那什麼樣子我都知道。」2015年，習近平在廣西代表團參加審議時，就曾告誡中共各級領導幹部。

雖然中國的貧困地區大多位於西部地區，但是中共西部地區政壇的腐敗現象並不少。此前因為「秦嶺違建」引發的官場地震的陝西，同樣位於中國西部地區。

「讓不作為的人坐不穩，讓忽悠的人沒前途」——警告遼寧官場

2017年3月7日，習近平參加遼寧代表團的審議時，針對當時遼寧向經濟數據弄虛作假開刀的事情，發表了他的看法。「遼寧把數字謄清、見底、擠幹水分，雖然你們拿出來的數字好像不太好看，但我覺得實際上很好看，這是一個光明磊落的數字。黨中央支持你們這麼做。真正憑着真抓實幹、鍥而不捨努力把經濟搞上去，這才是中國人的脊樑。」習近平的話贏得全場代表的熱烈掌聲。

習近平還說：「讓不作為的人坐不穩，讓忽悠的人沒前途，讓跑官要官的人沒市場，讓買官賣官的人受嚴懲，形成風清氣正的良好政治生態。」

2017年3月7日，習近平參加遼寧代表團的審議。 （新華社）

遼寧政壇不僅曾經存在經濟數據弄虛作假現象，還有被稱為中國賄選「天字一號」案的2013年人大代表賄選案。該案件不僅讓當年的遼寧人大因為無效代表太多而無法正常運轉，以至於中國全國人大不得不臨時介入，時任中國人大常委會委員長張德江2016年9月13日親自主持臨時會議處理該案。

據不完全統計，2013年以來，習近平在兩會上先後50次參加團組審議討論。2022年習近平將會在「進組團」中講些什麼？答案將很快揭曉。