兩會｜政府工作報告：堅持一中原則和九二共識　堅決反對台獨分裂

十三屆全國人大五次會議今日（5日）在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。

針對兩岸關係，政府報告中說，「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」



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據《中時新聞網》報道，2021年，李克強在政府工作報告中提到：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

2020年，李克強在政府工作報告中的涉台工作提出：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展。堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

針對「台獨」分裂活動，最近3年「政府工作報告」的措辭分別由2020年的「堅決反對和遏制」，到2021年的「高度警惕」，再到今年的「堅決反對」。