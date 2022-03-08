陳全國或未履新中央農村工作領導小組

3月5日，原新疆黨委書記陳全國再度現身，但據官方披露，其並未獲得新的任命，料北京對其另有重用。

3月5日，陳全國現身中國「兩會」新疆代表團參與審議李克強內閣2021年工作報告。根據新疆日報等官方媒體披露，陳全國當天僅以中央政治局委員身份參加，並無其他職銜。

這意味着，北京大概率尚未對陳全國入京後進行安排。

2016年8月，新疆換帥，時任西藏自治區黨委書記的陳全國入新疆，取代時任中央政治局委員、新疆黨委書記張春賢，彼時官方報道措辭稱，張春賢「另有任用」。隨後僅兩個月，張春賢即在10月中旬以中央政治局委員、中央黨的建設工作領導小組副組長、中央新疆工作協調小組副組長身份出現在陝西調研，首次披露其履新消息。

這在當時被認為是一種過渡性安排，中共十九大後和次年的「兩會」後，張春賢履新全國人大常委會副委員長，排名第三。

而2010年4月，新疆換帥，王樂泉卸任新疆黨委書記後亦是隨即被任命為中央政法委書記的。

而此次，陳全國2021年12月25日卸任新疆黨委書記後遲遲不見重新任命，料另有玄機。

事實上，早前有傳聞稱其將履新中央農村工作領導小組副組長，但中共中央農村工作會議2021年12月25日至26日連開兩天會，陳全國並未現身，而且由中央政治局委員胡春華領銜的中央農村工作領導小組級別也不可與當年張春賢履新的中央黨的建設領導小組同日而語，所以該傳言對於鐵腕穩定新疆態勢的陳全過來說，似乎也不合常理。

如此看來，北京對陳全國或另有安排，這可能是其遲遲對其不做安排的原因。如今，距離中共二十大召開尚有半年多時間，在北京看來，陳全國非但「無罪」而且「有功」，所以應該不會一種冷藏的處理方式對其「另有任用」，所以即便臨時安排恐怕也並非中央農村工作領導小組副組長一職。