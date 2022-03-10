歡迎聯合國人權高級專員到新疆參訪　中國無須迴避問題

3月8日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet，智利前總統）表示，她已就訪華一事與中國達成共識，預計在5月成行，她的行程將包括中國新疆地區。經過長時間的醖釀，聯合國人權高專訪問中國新疆的議題，初步得到確定。

2月28日，中國國務委員兼外長王毅在北京以視頻方式出席聯合國人權理事會第49屆會議高級別會議並發表致辭。王毅表示「新疆的大門是敞開的，我們歡迎不帶偏見的各國人士到新疆參訪交流。中方也歡迎聯合國人權高專巴切萊特女士近期訪華並參訪新疆。」

其實在中國農曆新年前，就有媒體報道，中國正就聯合國人權高級專員訪問新疆一事進行協商，巴切萊特高級專員有望在北京冬奧會後到新疆訪問。現在巴切萊特訪問新疆時間確定，對中國和聯合國人權事務來說都是一件有意義的事。

由於以美國為首的西方不斷拿新疆議題攻擊中國，甚至不斷在世界宣揚新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」等人權問題，導致中國新疆成為聯合國人權事務關注的重點地區之一，中國也因此陷入西方輿論的漩渦。新疆問題成為西方攻擊中國的利器。

雖然中方多次就新疆問題批駁西方的不實攻擊，但由於國際輿論的話語權掌握在美英手裏，且中國媒體在國際社會缺乏公信力，以至於新疆問題被西方輿論越抹越黑，中國似乎陷入有口難辯的窘境。

如何才能讓聯合國和國際社會認識真實的新疆？邀請有公信力的權威人士到新疆參訪，通過他們向世界傳達新疆的真實情況，是比較可靠的方法。因此，聯合國人權事務高級專員巴切萊特到新疆訪問，是中國向國際社會展現真實新疆的一次好機會。對聯合國來說，此次訪問也有利於其檢驗西方媒體關於新疆報道的真實性，對新疆形成實事求是的認知。

2021年6月21日在瑞士日內瓦，聯合國人權事務高級專員巴切萊特在人權理事會第47次會議上發表主題講話。（Getty）

據報道，巴切萊特的先遣小組將於4月先到中國，為這次訪問做準備。要知道，這是自2005年阿爾布爾（Louise Arbour）訪華以來，聯合國人權高級專員時隔近17年後再次訪問中國。中國常駐日內瓦代表陳旭表示，「中方歡迎高專女士於今年5月訪華並參訪新疆，中方將與高專辦共同做好訪問籌備工作。」

中國確實應該重視巴切萊特高專對新疆的訪問，儘可能與高專辦做好溝通，對巴切萊特到新疆的訪問行程做好安排。既要讓巴切萊特高專看到新疆的發展成就，也不應該回避問題，讓她明白新疆發展面臨包括恐怖主義在內的各種挑戰。

新疆能有今天和平安定的發展局面來之不易，這是新疆各族人民共同團結努力的結果。幾年前，新疆還面臨比較嚴重的恐怖主義威脅，大大小小的恐怖襲擊不時發生，對新疆各族人民的生命和財產構成嚴重傷害。有必要讓巴切萊特高專了解新疆的反恐鬥爭史，知道了過去的恐怖襲擊情況，才能對今天的和平發展倍感珍惜。

與恐怖主義做鬥爭絕不是一件簡單的事，要讓被恐怖主義洗腦的人重新形成新的認知，明白和平發展的珍貴，懂得努力工作的價值，最終放棄恐怖襲擊，需要付出艱苦的探索努力。新疆官民通過怎樣的努力，最終形成了今天和平安定的發展局面，巴切萊特高專應該通過此次參訪了解其中的不易。中國應該通過合理的安排，讓巴切萊特高專看到新疆十分真實的發展變化過程。

2021年10月，新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣種棉大户爾肯·熱衣木展示自己種植的新棉，在自己的棉田裏觀察採棉機工作情況。（新華社）

新疆2021年GDP接近1.6萬億人民幣，人均GDP超過9,500美元，2,500多萬新疆各族人民的生活水平不斷獲得提升。不過，新疆區域經濟發展仍很不平衡，南疆與北疆的經濟差距十分明顯。其中南疆的喀什、和田地區人口眾多，經濟落後，其人均GDP只有兩三千美元，遠遠低於新疆的平均水平。

造成這種發展差距的原因很多，其中很重要的原因應該是南疆地理位置偏僻，招商引資困難，且南疆少數民族眾多，很多人不懂國語，存在交流溝通問題，再加上以前南疆是恐怖襲擊多發地區，人們的生命財產無法得到保障，外資更加不敢投資，因此形成惡性循環。

對於新疆現實存在的各種問題，中國都應該讓巴切萊特高專看到、感受到。新疆既有偉大的發展成就，也有各種發展難題，這才是真實立體的新疆。真誠、真實最能打動人心，通過此次不迴避問題的參訪，中國應該讓聯合國人權事務高級專員巴切萊特女士，對新疆形成客觀、公正的認識。