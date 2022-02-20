古特雷斯：已決心讓聯合國人員進入新疆進行「可信的」訪問

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）2月18日表示，「決心」讓聯合國人權事務官員對中國新疆進行「可信的」訪問。在這之前，古特雷斯期望中國領導人允許對新疆進行「可信的訪問」。



據美國之音（VOA）2月19日報道，古特雷斯2月18日在德國出席慕尼黑安全會議期間回答提問時說，「決心」要讓聯合國人權事務主管對中國新疆維吾爾自治區進行「可信的」訪問。

「這符合中國的利益——如果他們確信他們沒有做人們指責他們在做的事情的話——讓聯合國高級專員進行一次可信的訪問是符合中國利益的，而我們將盡一切可能確保訪問得以成行，」古特雷斯說，「如果不會成行，高級專員當然要做出與她被授予的使命相符的決定。」

古特雷斯在出席慕尼黑安全會議期間表示：「我一直對中國當局說的是，而且我一直公開說的是，在新疆，必須全面尊重人權，而且不僅是全面尊重人權，政策還必須保障身份認同——少數族群的文化與宗教身份認同得到尊重，與此同時還要保障他們有機會成為整體社會的一部分。」

在這之前，古特雷斯2月5日會晤中國國家主席習近平，提出期待中國當局將允許聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）對中國進行「可信的訪問」，其中包括新疆。

中國外交部發言人趙立堅多次回應稱，中方歡迎聯合國人權高專巴切萊特女士訪華並參訪新疆。中方早已發出邀請。雙方一直就此保持溝通。中方的立場是一貫、明確的。訪問的目的是促進雙方之間的交流與合作，中方反對任何人利用此事進行政治操弄。