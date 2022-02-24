Omicron疫情｜台灣人傾向與病毒共存放棄清零？一文看清雙方理據

台灣面臨嚴峻疫情，儘管政府宣導民眾落實實聯制、戴口罩、量體溫等防疫措施，Omicron變種病毒仍帶來不小影響力，從機場、港口等地傳染至社區，不僅台灣人的健康亮起紅燈，經濟產業也接連受到影響。



相比去（2021）年5月國內疫情爆發造成社會恐慌，今年因為疫苗施打普及，加上Omicron染疫後多屬無症狀、輕症等因素，桃園機場清潔員、高雄港員工群聚事件相對沒有太大影響，也讓網路出現「共存」與「清零」兩派爭論。

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看網友熱議的「共存」、「清零」14個主要原因吧！

一個圖輯看清共存vs清零兩派支持者的理據（點圖放大閱讀）▼▼▼

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共存的理由

No.5 疫苗施打率相較去年普及：2021年5月台灣疫情嚴重爆發，受萬華茶藝館群聚事件影響，19日將三級警戒從雙北地區延伸至全台灣，造成超市與賣場湧現搶購物資人潮，禁止內用的措施也導致許多店家面臨經濟困頓、倒閉收攤等危機。當時因為疫苗仍須依照資格先後順序施打，也讓民眾擔憂在沒有保護力的情況下染疫，今年疫苗量充足，加上全台約有八成民眾已完整接種2劑疫苗，讓部分網友認為可以接受與病毒「共存」，「關鍵還是疫苗普及了，兩劑以上自癒率就高了」、「疫苗可降低重症發生機率」。

No.4 台灣人自主防疫意識較強：台灣在2003年驚傳SARS疫情，位於台北市中正區的和平院區隨即被下令進行封院處置，造成全台共有346人染疫、73人死亡，帶給台灣人極為沈痛的歷史教育。有鑿於SARS的前車之鑑，台灣在2021年時能夠比起其他國家民眾提早戴上口罩、維持社交距離，並且能夠自主落實實聯制的動作，確實圍堵COVID-19病毒擴散，也讓外地媒體對台灣自主防疫成效敬畏三分，有網友便認為自主防疫可考慮和病毒共存，「物理防禦口罩、消毒做好做滿，就已經有一層保護了」。

No.3 每年可能面臨不同變種病毒：從COVID-19疫情傳播至今，已延伸出發源於印度的Delta與南非的Omicron變異株，雖然許多染疫者已完整施打兩劑疫苗，仍有突破性感染個案發生，也讓不少民眾懷疑未來是否會有更強的變異株產生，導致疫苗保護力減弱。有網友表示，「病毒會一直變種，防完這個Omicron，那下個變種病毒出來大家又要緊張，這個循環到底還要經歷幾次？」、「現在來個Omicron下次來個popcorn是要隔離幾年」、「打100針莫德納也是會中，病毒一直在變化」，認為與病毒共存才是解決之道。

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No.2 Omicron多為無症狀或輕症：Omicron相比一般得到COVID-19的病患症狀來得輕微，常見症狀如流鼻水、頭痛、疲倦、打噴嚏及喉嚨痛等，較少有嗅味覺喪失或重症的情況出現，有些人甚至「無症狀」感染，加上Omicron特徵類似感冒、流感，民眾也很難辨別自己是否有染疫情形，造成疫調速度比不上傳染速度。有網友認為Omicron有流感化的趨勢，認為可用共存方式對抗疫情，「流感都沒在封城隔離了，現在這樣封城防疫才奇怪」、「跟小感冒差不多」、「輕症感染後又防重症，感覺不差」、「病情還根打疫苗副作用差不多」。

No.1 減少浪費醫療資源：有網友曾在網路論壇討論「為什麽醫生們、護士們幾乎都開始轉向共存派」的原因，透露不少第一線醫護人員為避免將病毒帶給家人，時常在外面睡旅館：「事實上病毒本來就隨時可能突然出現在你我身邊，我哪知道我面前這個病人會不會爸爸是機師？」該網友也認為未來終將與病毒共存生活。其他網友則分享「去年五月大家都還沒打疫苗，今年大家在打第三劑了，心理安全感差很多吧？醫護還是要小心，畢竟即使是輕症，也還是要請假休養，人一多會影響醫療量能的」、「醫護第一線面對的威脅是最實際的」、「本來就是這樣，總不可能一輩子恐慌吧」、「不要讓過時的SOP搞死醫護，我只能這樣奢求」。

清零的理由

No.5 Omicron確診者有後遺症機會：雖然Omicron染疫者多為無症狀或輕症，但讓網友存有疑慮的部分還包含Omicron的後遺症「腦霧」，也就是「認知機能障礙」，例如失憶、思緒混亂、注意力不集中、頭暈等情況。有網友認為應該要嘗試清零，並擔心表示「一堆人說只是輕症有什麼好怕，是我我不會想賭自己會不會重症、有後遺症」、「當然是清零，誰知道感染後會不會有後遺症」。

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No.4 對去年台灣疫情爆發有陰影：去年5月台灣本土疫情爆發，不僅重挫台灣民生經濟，也讓民眾人心惶惶，加上每日指揮中心召開記者會，新增「校正回歸」數字，單日破百例確診也讓台灣人深怕出門會有染疫的風險。網友在面對Omicron疫情也紛紛表示「唯一支持清零，小感冒你OK你先得」、「我覺得台灣還是有本錢清零」、「當然清零，現在守一個月後要共存，那現在被抓去隔離浪費生命是關假的？」

No.3 現階段疫調隔離就能清零：在疫情迅速擴散至本土之際，行政院推出「1922防疫實聯制」，民眾若走訪公共場所或搭乘大眾運輸時，須依照規定掃描QR Code或使用紙本登記，確診者可根據實聯制追蹤相關足跡，並匡列接觸者進行採檢與隔離措施。有網友覺得現階段疫調隔離能阻擋病毒擴散，認為實聯制「有備無患」，「疫苗接種普及前隨手做，以免疫情又爆找不到源頭」、「西堤事件不就證明有意義了嗎」。

No.2 做好防疫措施就有清零可能：有鑑於日前面對Delta病毒本土防疫成功，不少網友也認為台灣「做好防疫措施就有清零的機會」，例如外出戴上口罩、勤洗手，公共場所進行定時消毒，民眾盡量減少群聚機會，外出時做好實聯制等，就能大幅降低染疫的機會。有網友另表達自身看法，「可以的話當然清零」、「還有機會就清零，不必自我放棄吧」、「如果說台灣已經像那些國家一樣沒救了，那肯定是跟他們一樣選擇啊！但是現在說共存太急了」、「能選的話絕對清零，共存還是要防疫很不自由」。

No.1 Omicron傳染力強、確診率高：相較於去年流行的新冠疫情，今年Omicron變異株的特點為「症狀輕微、傳染力強」，也導致確診者不容易察覺身體發出的警訊，等到前往快篩站或醫療院所採檢時為時已晚，必須匡列更多足跡圍堵疫情。網友對於Omicron病毒也希望能透過清零策略防堵疫情，「希望大家回歸初心，用一開始面對未知病毒時的審慎防疫心態與行為，保護台灣、保護家人、保護醫護人員、保護自己」、「支持清零，國外就是一直覺得可以共存，所以導致越傳越多、變異越來越多」。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月11日至2022年02月10日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Omicron共存、清零』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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