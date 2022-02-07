疫情｜官媒：香港須堅持「動態清零」　「與病毒共存」遑論通關

香港本地疫情嚴峻，官媒新華社及《人民日報》近兩日接連發文評論，稱香港需堅持「動態清零」的抗疫方向，並批評「與病毒共存」的說法；又指假如實行「與病毒共存」，則遑論與內地實施免檢自由通關。



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新華社昨日（6日）發表的評論文章稱，香港的當務之急是統一思想，堅持「動態清零」防疫抗疫方向，摒棄雜音，盡快恢復正常生活。文章指，所謂「與病毒共存」的聲音得到一些附和，「動態清零」則遭到了誤解甚至歪曲。

文章稱，「動態清零」是指在常態化的疫情防控狀態下，能夠快速識別感染的發生，然後快速進行處置，有效管控和救治，切斷其傳播鏈。作為中國防疫政策的總方針，「動態清零」不等於「零感染」，快速發現、快速處置、精準管控和有效救治是基本原則。

文章又指，「動態清零」是目前防疫抗疫及保護市民衛生安全的最有效方法。香港疫苗接種率尚不夠高，老年人接種率較低，放棄「清零」給社會經濟和市民生命健康帶來的代價將難以承受。所謂的「與病毒共存」，不僅現階段尚言之過早，科學上也不能給出結論，還將嚴重考驗香港醫療系統的承受能力，更遑論與內地實施免檢自由通關。

《人民日報》今日（7日）發表的文章也表示，「動態清零」是符合香港社會實際情況的科學選擇，又批評有人歪曲「動態清零」含義，質疑特區政府的防疫抗疫舉措，不負責任地提出香港應放棄「動態清零」，實行所謂「與病毒共存」的「躺平」策略。如任由錯誤論調大行其道、混淆視聽，將動搖香港全社會的抗疫信心，影響抗疫成效。

文章稱，香港社會應堅定「動態清零」的意志和信心，全力支持配合特區政府完善「動態清零」的相關政策舉措，做到科學精準施策，盡快切斷傳播鏈，撲滅本輪疫情。香港可借鑑內地有益經驗，精準進行流行病學調查、精準劃定密切接觸者、精準劃定風險地區、精準進行醫療救治、精準實施社區防控。